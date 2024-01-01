Politiken

Politiken

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الموقع الإلكتروني: politiken.dk

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بوليتيكن هي صحيفة يومية دنماركية رائدة، تنشرها جي بي/بوليتيكنز هوس في كوبنهاغن، الدنمارك. تأسس عام 1884 ولعب دورًا في تشكيل الحزب الليبرالي الاجتماعي الدنماركي. منذ عام 1970 أصبح مستقلاً عن الحزب لكنه يحافظ على موقف ليبرالي.

الموقع الإلكتروني: politiken.dk

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