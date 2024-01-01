Poised هو مدرب تواصل مجاني يعمل بالذكاء الاصطناعي ويقدم تعليقات شخصية للمساعدة في الاجتماعات عبر الإنترنت. إنه يعمل على نظامي التشغيل Mac وWindows ويظل آمنًا وخاصًا. فهو يوفر تعليقات في الوقت الفعلي على الكلمات المستخدمة، وكلمات الحشو، والثقة، والطاقة، والتعاطف، والمزيد، دون أن يعلم أي شخص آخر. كما يوفر أيضًا تحليلاً تفصيليًا للاتجاهات بمرور الوقت، حتى يتمكن المستخدمون من تتبع تقدمهم وتحسين تحدثهم. كما يوفر إمكانية الوصول إلى مكتبة المحتوى التي أنشأها مدربو الكلام لتقديم دروس مخصصة. يتكامل Poised مع أكثر من 800 أداة اتصال، بما في ذلك Zoom وGoogle Meet وSlack وMicrosoft Teams. كما يوفر أيضًا تنبيهات ونصائح لمساعدة المستخدمين على تحسين كلامهم وإنشاء عروض تقديمية مقنعة بوضوح. لقد أشاد المحترفون بـ Poised لسهولة استخدامه وردود الفعل في الوقت الفعلي، وهو مثالي لمديري المنتجات والمديرين التنفيذيين والمؤسسين والمقابلات ومندوبي المبيعات وأي شخص آخر يرغب في تحسين مهارات الاتصال لديه.

الموقع الإلكتروني: poised.com

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