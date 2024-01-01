يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PodcastWorld على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

يعتبر PodcastWorld "أكبر مجتمع في العالم لمقدمي البودكاست والمستمعين". موقع ويب يعمل كمركز لاكتشاف ومناقشة البودكاست. فهو يسمح للمستخدمين باكتشاف وقراءة الملخصات من أكثر من 100000+ بودكاست. يوفر وظيفة بحث للعثور على ملفات بودكاست وحلقات محددة. ويضم قسم "البودكاست الرائج" الذي يسلط الضوء على العروض الشائعة عبر فئات مختلفة مثل الأعمال والتمويل والتكنولوجيا والصحة والمزيد.

الموقع الإلكتروني: podcastworld.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PodcastWorld. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.