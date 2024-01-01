PocketSuite

PocketSuite

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الموقع الإلكتروني: pocketsuite.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PocketSuite على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تطبيق الجدولة الكل في واحد من PocketSuite احجز المزيد من الأعمال الجديدة، واطلب من العملاء الحضور في الوقت المحدد (واستمر في الحصول على أموال إذا لم يفعلوا ذلك)، وقم بتنمية فريقك، واطلب من العملاء الجدد توقيع العقود الرقمية - هذه مجرد أمثلة قليلة من الميزات التي تجعل تطبيق PocketSuite شاملاً. تطبيق أعمال واحد متميز. بالإضافة إلى أن اليوم والأسبوع والشهر وجدول الأعمال وطرق عرض الخريطة وترميز الألوان رائعة أيضًا!

الموقع الإلكتروني: pocketsuite.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PocketSuite. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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