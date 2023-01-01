Pnut هي شبكة اجتماعية دولية ودية. يتم تشجيع القفز إلى محادثات الآخرين. في أي أسبوع نموذجي، قد نقيم حفلة رقص عبر الإنترنت، وحدثًا لتغيير الصور الرمزية لتتناسب مع موضوع ما، وتحدي الكتابة، وطلبات الاقتباسات المفضلة لدى الأشخاص لهذا اليوم. سيستضيف الأشخاص حفلات البرمجة وأيام لعب Minecraft وغيرها من الأحداث المجتمعية. سانتا السري في عيد الميلاد هو انفجار.

الموقع الإلكتروني: pnut.io

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