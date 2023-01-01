WebCatalog
Pnut

Pnut

pnut.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pnut على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Pnut هي شبكة اجتماعية دولية ودية. يتم تشجيع القفز إلى محادثات الآخرين. في أي أسبوع نموذجي، قد نقيم حفلة رقص عبر الإنترنت، وحدثًا لتغيير الصور الرمزية لتتناسب مع موضوع ما، وتحدي الكتابة، وطلبات الاقتباسات المفضلة لدى الأشخاص لهذا اليوم. سيستضيف الأشخاص حفلات البرمجة وأيام لعب Minecraft وغيرها من الأحداث المجتمعية. سانتا السري في عيد الميلاد هو انفجار.

الموقع الإلكتروني: pnut.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pnut. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

DrawNames

DrawNames

drawnames.com

Google Santa Tracker

Google Santa Tracker

santatracker.google.com

Elfster

Elfster

elfster.com

Greenvelope

Greenvelope

greenvelope.com

Argos

Argos

argos.co.uk

NotifyLog

NotifyLog

notifylog.com

Rally

Rally

rallly.co

KubeSail

KubeSail

kubesail.com

Whova

Whova

whova.com

Splash

Splash

splashthat.com

Nodecraft

Nodecraft

nodecraft.com

Nicepage

Nicepage


    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية