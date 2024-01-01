PNAS

PNAS

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تعد وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (PNAS)، وهي مجلة خاضعة لمراجعة النظراء تابعة للأكاديمية الوطنية للعلوم (NAS)، مصدرًا موثوقًا للأبحاث الأصلية عالية التأثير والتي تغطي على نطاق واسع العلوم البيولوجية والفيزيائية والاجتماعية. المجلة عالمية النطاق والتقديم مفتوح لجميع الباحثين في جميع أنحاء العالم. تأسست PNAS في عام 1914 تكريما للذكرى نصف المئوية للأكاديمية الوطنية للعلوم. منذ ذلك الحين، عملنا على نشر الأبحاث العلمية عالية الجودة فقط وجعل تلك الأبحاث في متناول جمهور واسع. بالإضافة إلى ذلك، تنشر PNAS الأخبار العلمية والتعليقات ووجهات النظر والميزات الخاصة والبودكاست والملفات الشخصية لأعضاء NAS.

الموقع الإلكتروني: pnas.org

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