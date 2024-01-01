Plum هو منشئ النوافذ المنبثقة بدون تعليمات برمجية، والذي يسمح لك بإنشاء وتخصيص النوافذ المنبثقة ذات المظهر الاحترافي لموقعك على الويب دون أي خبرة في البرمجة. وهو مصمم لمساعدة الشركات على زيادة المبيعات وجذب العملاء المحتملين وإشراك الزوار بشكل أكثر فعالية. دلائل الميزات: * قوالب النوافذ المنبثقة القابلة للتخصيص - يقدم Plum مجموعة واسعة من قوالب النوافذ المنبثقة المصممة مسبقًا والتي يمكنك تخصيصها بسهولة لتتناسب مع علامتك التجارية. * خيارات الاستهداف المتقدمة - يمكنك عرض النوافذ المنبثقة لشرائح جمهور محددة بناءً على سلوكهم أو خصائصهم، مثل الزوار الجدد، والعملاء العائدين، والتاركين لعربة التسوق، وما إلى ذلك. * التكامل مع الأدوات المتنوعة - يتكامل Plum بسلاسة مع الأنظمة الأساسية الشائعة مثل Shopify وWordPress وSquarespace والمزيد. * التحليلات والتحسين - تتيح لك الأداة تتبع أداء النوافذ المنبثقة وإجراء التعديلات لتحسين النتائج. * واجهة سهلة الاستخدام - يسهل محرر السحب والإفلات في Plum على أي شخص إنشاء النوافذ المنبثقة ونشرها دون الحاجة إلى أي مهارات برمجية. * أسعار معقولة - يقدم Plum خططًا مجانية ومدفوعة، مما يسمح للشركات من جميع الأحجام بالاستفادة من ميزاتها.

الموقع الإلكتروني: plumpopup.com

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