Pluggy

Pluggy

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الموقع الإلكتروني: pluggy.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pluggy على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تفعيل إمكانات التمويل المفتوح مع Pluggy. قدم لعملائك تجربة مخصصة من خلال واجهة برمجة تطبيقات Open Finance واحدة. فهم سلوكهم، ونقل الأموال، وتطوير منتجات فريدة من نوعها.

الموقع الإلكتروني: pluggy.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pluggy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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