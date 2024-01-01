Plover Parametrics

Plover Parametrics

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الموقع الإلكتروني: plover.insure

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Plover Parametrics على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

وساطة متخصصة للمخاطر البديلة. يساعد Plover الوكلاء والوسطاء على الفوز بأعمال جديدة والاحتفاظ بالعملاء من خلال تقديم حلول معيارية لـ NatCat والطقس والمخاطر الجديدة.

الموقع الإلكتروني: plover.insure

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Plover Parametrics. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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