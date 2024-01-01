Plover Parametrics

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وساطة متخصصة للمخاطر البديلة. يساعد Plover الوكلاء والوسطاء على الفوز بأعمال جديدة والاحتفاظ بالعملاء من خلال تقديم حلول معيارية لـ NatCat والطقس والمخاطر الجديدة.

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