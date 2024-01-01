Ploomber

Ploomber

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الموقع الإلكتروني: ploomber.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ploomber على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Heroku for AI - منصة سحابية لمساعدة الشركات على نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقها.

الموقع الإلكتروني: ploomber.io

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