WebCatalog
PlayVS

PlayVS

playvs.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PlayVS على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

PlayVS هي موطن الرياضات الإلكترونية للهواة، مع دوريات الرياضات الإلكترونية المدرسية الرسمية المخصصة للشمولية والعمل الجماعي والروح الرياضية.

الموقع الإلكتروني: playvs.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PlayVS. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

GED Testing Service

GED Testing Service

ged.com

TVO ILC

TVO ILC

ilc.org

Wrestling Forum

Wrestling Forum

wrestlingforum.com

NFL Fantasy

NFL Fantasy

fantasy.nfl.com

AEsport TV

AEsport TV

aesport.tv

Azuki

Azuki

azuki.co

USMLE Rx

USMLE Rx

usmle-rx.com

Skyward

Skyward

skyward.com

EventConnect

EventConnect

eventconnect.io

WWE

WWE

wwe.com

TJ Intranet

TJ Intranet

tjhsst.edu

HONOR

HONOR

hihonor.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية