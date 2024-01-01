Playform هو منشئ فني للذكاء الاصطناعي ومنصة إبداعية تمكن الفنانين والمبدعين والمصممين من دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في عمليتهم الإبداعية. فهو يوفر منصة متكاملة تحتوي على العديد من الأدوات الفنية للذكاء الاصطناعي في مكان واحد، مما يجعل الذكاء الاصطناعي في متناول الفنانين دون الحاجة إلى تعلم المهارات التقنية أو البرمجة. يمكن للفنانين استخدام Playform طوال عمليتهم الإبداعية، بدءًا من الإلهام ووصولاً إلى الإنتاج. توفر معظم أدوات Playform استخدامًا مجانيًا غير محدود للاستكشاف. يسمح Playform Studio للفنانين بإنشاء وبيع الأعمال الفنية الأصلية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مع 60 رصيدًا شهريًا من Playform وفرص العرض الحصرية. يتميز Playform بإلقاء الضوء على الفنانين والمعارض التي تعرض الأعمال التي تم إنشاؤها باستخدام منصتهم. يتيح Playform إمكانية إنشاء وبيع NFTs الفنية المولدة بالذكاء الاصطناعي من خلال سوق Art Mine الخاص بهم. تضع Playform نفسها كرفيق إبداعي وأداة للفنانين المحترفين لدمج الذكاء الاصطناعي في سير عملهم والعملية الإبداعية.

الموقع الإلكتروني: playform.io

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