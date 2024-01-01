بدائل - Plattar

Aryel

aryel.io

Aryel عبارة عن منصة بدون تعليمات برمجية تعمل على تمكين الوكالات والعلامات التجارية من إنشاء حملات إعلانية غامرة وتوزيعها وتحسينها مع جمع بيانات قيمة، بما في ذلك الحالة العاطفية للجمهور وملامح الوجه. ومن الجدير بالذكر أن Aryel تخدم عملاء عالميين، بما في ذلك المنظمات الشهيرة مثل WPP، وTeads، وLavazza،...