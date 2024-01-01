PlateJoy

PlateJoy

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الموقع الإلكتروني: platejoy.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PlateJoy على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يستخدم PlateJoy 50 نقطة بيانات حول كيفية تناول الطعام والعيش لتحديد ما يجب أن تأكله ويوفر خطط وجبات مخصصة وقوائم تسوق لمساعدتك في تحقيق أهدافك.

الموقع الإلكتروني: platejoy.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PlateJoy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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