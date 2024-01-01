Planorama

Planorama

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الموقع الإلكتروني: planorama.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Planorama على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

شركة عالمية رائدة في السوق في مجال تكنولوجيا التعرف على الصور لإنشاء المخططات التخطيطية وتحليل المتجر
الفئات:
Business
برامج تخطيط مساحات البيع بالتجزئة

الموقع الإلكتروني: planorama.com

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