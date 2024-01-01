بدائل - PlanoHero
Nielsen
nielsen.com
شركة Nielsen، والمعروفة ذاتيًا باسم شركة Nielsen، والمعروفة سابقًا باسم ACNielsen أو AC Nielsen، هي شركة أبحاث تسويق عالمية، يقع مقرها الرئيسي في جميع أنحاء العالم في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة. يقع المقر الإقليمي لأمريكا الشمالية في شيكاغو.
Planorama
planorama.com
شركة عالمية رائدة في السوق في مجال تكنولوجيا التعرف على الصور لإنشاء المخططات التخطيطية وتحليل المتجر
Quant Retail
quantretail.com
Quant هو حل سحابي لإدارة مساحات البيع بالتجزئة وفئات المنتجات والمخططات وملصقات الرفوف والتجديد التلقائي وتوثيق صور المتجر. في Quant، يقوم عملاؤنا برسم وإدارة المخططات الأرضية لآلاف المتاجر وينشرون مئات الآلاف من المخططات التخطيطية كل عام.