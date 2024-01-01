PlanoHero

PlanoHero

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: planohero.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PlanoHero على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

PlanoHero — a service for automation of the planogramming process from creating planograms to controlling the in-store layout
الفئات:
Productivity
Retail Space Planning Software

الموقع الإلكتروني: planohero.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PlanoHero. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Nielsen

Nielsen

nielsen.com

Planorama

Planorama

planorama.com

Quant Retail

Quant Retail

quantretail.com

قد يعجبك أيضًا

Copytexts

Copytexts

copytexts.com

Byllett

Byllett

byllett.com

Creatio

Creatio

creatio.com

Inoreader

Inoreader

inoreader.com

Hatcher+

Hatcher+

hq.hatcher.com

Simply POS

Simply POS

simplypos.com

Planly

Planly

planly.com

Only Recipe

Only Recipe

onlyrecipe.app

Trustisto

Trustisto

trustisto.com

Proposable

Proposable

proposable.com

Asodesk

Asodesk

asodesk.com

U-Capture

U-Capture

uniphore.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية