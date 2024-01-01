Planium Pro

Planium Pro

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الموقع الإلكتروني: planiumpro.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Planium Pro على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

سواء كنت مستشارًا تجاريًا أو محاسبًا أو مستشارًا، يتيح لك Planium Pro إنشاء مصادر دخل جديدة لشركتك دون تخصيص موارد زائدة أو موظفين إضافيين. بمساعدة لوحة التحكم الجذابة ذات التصميم الجيد، وجداول المحتويات الآلية، والملاحق، والرسوم البيانية الديناميكية عالية الدقة، وقاعدة المعرفة، والموارد التعليمية ونماذج الخطط، وقناة الاتصال ومعايير الصناعة، يغطي Planium Pro جميع احتياجات التخطيط الاستراتيجي لعملائك .
الفئات:
Business
برنامج خطة الأعمال

الموقع الإلكتروني: planiumpro.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Planium Pro. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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