بدائل - Planisware
Notion
notion.so
Notion هو تطبيق يوفر مكونات مثل قواعد البيانات ولوحات كانبان والويكي والتقويمات والتذكيرات. يمكن للمستخدمين ربط هذه المكونات لإنشاء أنظمتهم الخاصة لإدارة المعرفة وتدوين الملاحظات وإدارة البيانات وإدارة المشاريع وغيرها. يمكن استخدام هذه المكونات والأنظمة بشكل فردي أو بالتعاون مع الآخرين.
Trello
trello.com
Trello هو تطبيق لإنشاء قوائم على شبكة الإنترنت بأسلوب Kanban وهو شركة تابعة لشركة Atlassian. تم إنشاؤها في الأصل بواسطة شركة Fog Creek Software في عام 2011، وتم إنشاءها لتشكل أساسًا لشركة منفصلة في عام 2014 وتم بيعها لاحقًا إلى Atlassian في يناير 2017. يقع مقر الشركة في مدينة نيويورك بالولايات المتح...
Jira
atlassian.com
JIRA هو المتتبع لتخطيط الفرق وبناء منتجات رائعة. تختار آلاف الفرق JIRA لالتقاط المشكلات وتنظيمها وتعيين العمل ومتابعة نشاط الفريق. في مكتبك أو أثناء التنقل باستخدام واجهة الهاتف المحمول الجديدة، تساعد JIRA فريقك على إنجاز المهمة.
ClickUp
clickup.com
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة. إنه المركز الذي تجتمع فيه الفرق معًا للتخطيط للعمل وتنظيمه والتعاون فيه باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف ولوحات المعلومات والمزيد. يتم تخصيص ClickUp بسهولة ببضع نقرات فقط، ويتيح للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الإ...
Airtable
airtable.com
Airtable هي خدمة تعاون سحابية يقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو. تأسست في عام 2012 على يد هووي ليو وأندرو أوفستاد وإيميت نيكولاس. Airtable عبارة عن مزيج من جداول البيانات وقاعدة البيانات، مع ميزات قاعدة البيانات ولكن يتم تطبيقها على جدول البيانات. تشبه الحقول الموجودة في جدول Airtable الخلايا المو...
Coda
coda.io
Coda هو محرر مستندات قائم على السحابة أسسه Shishir Mehrotra و Alex DeNeui. تقع المكاتب في بلفيو وسان فرانسيسكو وماونتن فيو. تم إطلاق الإصدار الأول من البرنامج 1.0 في مايو 2019. وفي السابق، كان الإصدار التجريبي المغلق لأكثر من أربع سنوات. يوفر Coda وظائف معالجة النصوص وجداول البيانات وقاعدة البيانات....
monday.com
monday.com
monday.com هي أداة لإدارة المشاريع تمكن المؤسسات من إدارة المهام والمشاريع والعمل الجماعي. اعتبارًا من عام 2020، تخدم الشركة 100000 مؤسسة، بما في ذلك العديد من المنظمات غير التقنية. في يوليو 2019، جمعت الشركة 150 مليون دولار، بناءً على تقييم قدره 1.9 مليار دولار. فاز موقع Monday.com بجائزة Webby لعا...
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects هو برنامج لإدارة المشاريع قائم على السحابة ويعمل به أكثر من 200000 عميل حول العالم. يساعدك على تخطيط مشاريعك وتنفيذها بإتقان. باستخدام المشاريع، يمكنك تعيين المهام بسهولة، والتواصل بشكل فعال مع كل من فريقك وعملائك، والاطلاع على جميع تحديثات المشروع، والحصول على تقارير مفصلة عن تقدم الع...
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet عبارة عن منصة حديثة لإدارة العمل تجمع بين الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا لتمكين أي شخص من إحداث تغيير هادف. تستخدم المؤسسات بجميع أحجامها Smartsheet لإدارة المشاريع وأتمتة العمليات والحصول على رؤية للبرامج والحافظات على نطاق واسع - كل ذلك على نظام أساسي مركزي واحد في الوقت الفعلي، يمكن ال...
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
YouTrack
jetbrains.com
أداة لإدارة المشاريع يمكن تكييفها مع عملياتك لمساعدتك في تقديم منتجات رائعة. تتبع المشاريع والمهام، واستخدم لوحات Agile، وخطط للسباقات السريعة والإصدارات، واحتفظ بقاعدة معرفية، واعمل مع التقارير ولوحات المعلومات، وأنشئ مسارات عمل تتبع عمليات عملك. لا تجبر عمليتك مطلقًا على التوافق مع حدود الأداة مرة...
Basecamp
basecamp.com
Basecamp هي شركة برمجيات ويب أمريكية مقرها في شيكاغو، إلينوي. تأسست الشركة في عام 1999 بواسطة جيسون فرايد وكارلوس سيجورا وإرنست كيم كشركة تصميم ويب تسمى 37signals. منذ منتصف عام 2004، تحول تركيز الشركة من تصميم الويب إلى تطوير تطبيقات الويب. كان أول تطبيق تجاري لها هو Basecamp، يليه تطبيق Backpack، ...
Backlog
backlog.com
Backlog هي أداتك الشاملة عبر الإنترنت لإدارة المشاريع وتتبع المهام والتحكم في الإصدار وتتبع الأخطاء. من خلال الجمع بين إدارة المشروع والتعليمات البرمجية، يمكن للفرق تخطيط العمل وتتبع التقدم وإصدار التعليمات البرمجية في نظام أساسي واحد. تستخدم الفرق Backlog لزيادة الشفافية، وكسر الصوامع، والعمل بكفاء...
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 هو برنامج يساعد الشركات ورجال الأعمال على زيادة كفاءتهم داخليًا وخارجيًا. توفر منصتنا إدارة علاقات العملاء ومركز الاتصال ومنشئ مواقع الويب والمتجر عبر الإنترنت والحملات التسويقية وأدوات المبيعات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك شبكة داخلية آمنة، وإدارة المهام والمشاريع، ومشاركة الملفات وتخزين...
Linear
linear.app
يساعد الخطي على تبسيط مشاريع البرامج والسباقات السريعة والمهام وتتبع الأخطاء. لقد تم تصميمه للفرق عالية الأداء.
OpenProject
openproject.org
OpenProject هو البرنامج الرائد المجاني والمفتوح المصدر لإدارة المشاريع. وباعتباره حلاً قائمًا على الويب، فإنه يمنح جميع أعضاء الفريق إمكانية الوصول إلى جميع المعلومات المتعلقة بالمشروع من أي مكان وفي أي وقت. يدعم OpenProject مشاريعك طوال دورة الحياة بأكملها باستخدام أي منهجية مختارة لإدارة المشروع -...
Podio
podio.com
Podio هي قاعدة بيانات تعاونية مرنة ومخصصة تمكنك من تسريع وتبسيط عملك. حل شامل لتسريع الإنتاجية ورقمنة العمليات الأساسية وتبسيط جمع البيانات وأتمتة سير عمل المستندات في أداة واحدة آمنة. يمكن لـ Podio أتمتة عمليات الأعمال والمستندات المهمة وتشغيلها وتأمينها مما يقلل من العمل اليدوي ويزيد من الكفاءة. ق...
Nifty
nifty.pm
Nifty هي مساحة العمل الشاملة للحفاظ على توافق الأشخاص والمشاريع والوظائف عبر مؤسستك. من خلال الدردشة والمهام والأهداف والمستندات والملفات، كلها في مكان واحد - يتيح لك Nifty التركيز على العمل بدلاً من استخدام الأدوات. يساعد Nifty على تقليل دورات تطوير المشروع وتحسين إنتاجية الفريق من خلال الجمع بين ج...
Wrike
wrike.com
Wrike هي أقوى منصة لإدارة العمل. تم تصميم Wrike للفرق والمؤسسات التي تتطلع إلى التعاون والإبداع والتجاوز كل يوم، حيث يجمع الجميع وجميع الأعمال في مكان واحد لإزالة التعقيد وزيادة الإنتاجية وتحرير الأشخاص للتركيز على أعمالهم الأكثر فائدة. بفضل القوة والتنوع والبديهة التي لا مثيل لها، يعد Wrike هو الحل...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com هو النظام الأساسي الوحيد الذي يقدم أفضل عمليات العملاء في فئتها بالإضافة إلى إدارة المشاريع سهلة الاستخدام التي تحبها الفرق. قم بتسليم العمل في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية، والقضاء على فوضى العميل، وفهم الربحية، كل ذلك في منصة واحدة. يقع المقر الرئيسي لشركة Teamwork.com في كورك بأير...
Taiga
taiga.io
Taiga هي أداة سهلة وبديهية لكنها قوية لإدارة المشاريع لفرق العمل متعددة الوظائف. - متوفر في Scrum وKanban - يسمح Backlog بالتخطيط السهل للسباق بناءً على تقديرات محددة للأدوار - لوحة مهام Sprint الأفضل في فئتها - إمكانية التبديل إلى Scrum والعكس - متوفر بأكثر من 20 لغة مختلفة. Taiga هي أداة سريعة وسه...
Adobe Workfront
workfront.com
Adobe Workfront هو الرائد في إدارة العمل التعاوني. تعمل Workfront على ربط الإستراتيجية بالتسليم، ودمج الأشخاص والبيانات عبر المؤسسة، وإدارة العمل من البداية إلى النهاية لمساعدة الفرق على تحقيق نتائج قابلة للقياس. في كل مرحلة من مراحل تخطيط العمل وتنفيذه، تعمل Workfront على تمكين القدرات التجارية الت...
Float
float.com
Float هو برنامج إدارة الموارد الذي يحافظ على مزامنة الفرق المكونة من 5 إلى 500 فرد. قم بجدولة المهام بسرعة من خلال عرض التوفر في الوقت الفعلي، بما في ذلك الإجازات والعطلات الرسمية. اطلع على قدرة فريقك واستخدامه في لمحة واحدة لتحسين العمل المعين. تواصل مع إدارة المشروع والتقويم وسير عمل الاتصالات عبر...
TeamGantt
teamgantt.com
برنامج إدارة المشاريع الذي لا يضيع وقتك. لا توجد أنظمة مربكة للتعلم. ما عليك سوى سحب وإسقاط إدارة المشروع بالطريقة التي ينبغي أن تكون عليها. يمكنك بسهولة الحفاظ على مشاريعك مربحة وفي الوقت المحدد باستخدام هذه الميزات: مخططات جانت، والتقويمات، وأحمال العمل، وتتبع الوقت، وطرق عرض المحفظة، والتبعيات، و...
Teamleader
teamleader.eu
يزيل Teamleader المتاعب اليومية لإدارة الأعمال. يتيح لك برنامج إدارة العمل الخاص بنا بيع العمل وفواتيره وتنظيمه في مكان واحد. من خلال مركزة كل هذه المعلومات، يمكنك إيقاف انتشار فوضى المعلومات عبر صناديق البريد الوارد المختلفة وأوراق Excel والأدوات. يمكنك الحصول على نظرة عامة مثالية لفرص المبيعات وال...
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask هي أداة لإدارة المهام والمشاريع قائمة على الويب، وهي مثالية لإدارة المشاريع بطريقة رشيقة. الواجهة المصممة بشكل جميل والوظائف البديهية والتكامل السلس مع الأدوات الأخرى تجعلها خيارًا منطقيًا لفرق المشروع. تقدم MeisterTask خطة أساسية مجانية (ما يصل إلى 3 مشاريع)، مع اشتراكات مدفوعة تبدأ من ...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) تجعل العالم يعمل بشكل أفضل للجميع. تساعد منصتنا وحلولنا المستندة إلى السحابة على رقمنة المؤسسات وتوحيدها حتى تتمكن من العثور على طرق أكثر ذكاءً وأسرع وأفضل لتدفق العمل. لذلك يمكن للموظفين والعملاء أن يكونوا أكثر اتصالاً وأكثر ابتكارًا وأكثر مرونة. ويمكننا جميعًا أن نصنع المستق...
SmartTask
smarttask.io
SmartTask هي أفضل أداة تعاون عبر الإنترنت لإدارة تقدم فريقك. بسيطة ولكنها قوية بما يكفي للتعامل مع جميع العمليات التجارية. تتبع المهام والمشاريع وتفاعلات العملاء وابق على اتصال بتقدم الفريق
GoodDay
goodday.work
لقد تغيرت الطريقة التي نعمل بها، وكذلك أدواتك. GoodDay عبارة عن منصة حديثة لإدارة العمل تجمع أفضل الأدوات للتخطيط عالي المستوى وإدارة المشاريع والمنتجات وتنظيم المهام ونمو الإنتاجية على أساس الشفافية وخفة الحركة والتحفيز.
ProofHub
proofhub.com
تأسست ProofHub في عام 2012، وهي عبارة عن منصة سحابية لإدارة المشاريع والتعاون الجماعي تستخدمها الفرق في جميع أنحاء العالم. ProofHub هو تطبيق لإدارة العمل عالي التصنيف تم تصميمه لمساعدة الفرق في العمل اليومي ويستخدمه أكثر من 85000 فريق على مستوى العالم، بما في ذلك Netflix وGoogle وNASA وNike وTrip Ad...