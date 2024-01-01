Plane

Plane

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الموقع الإلكتروني: plane.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Plane على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الرواتب الحديثة والموارد البشرية للشركات الناشئة. الرواتب والمزايا والامتثال مصممة للشركات سريعة النمو. منصة شاملة للأشخاص تتسع معك منذ الإطلاق وحتى الاكتتاب العام.

الموقع الإلكتروني: plane.com

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