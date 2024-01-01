Plai

Plai

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: plai.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Plai على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Plai هي أداة إعلانية تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة لفرق ووكالات التسويق. يستخدم آلاف المعلنين Plai لإنشاء إعلانات Facebook وإعلانات Google وإعلانات TikTok من خلال مطالبة ChatGPT. يقوم Plai تلقائيًا بالعثور على جمهورك المستهدف، وإنشاء تصميماتك الإبداعية، وإطلاق حملاتك الإعلانية مثل المحترفين في ثوانٍ، دون الحاجة إلى خبرة. سواء كنت بحاجة إلى اكتساب عملاء محتملين جدد لشركتك الناشئة، أو المبيعات لمتجر التجارة الإلكترونية الخاص بك، أو تنمية علامتك التجارية، فإن Plai هو تطبيقك المتميز للتسويق.

الموقع الإلكتروني: plai.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Plai. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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