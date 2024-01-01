Pixelfika

Pixelfika

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الموقع الإلكتروني: pixelfika.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pixelfika على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

إلهام التصميم المختار بعناية والمنسق بعناية ولوحات الألوان المستندة إلى البيانات. سهل على العيون من خلال الوضع الداكن/الفاتح + اختصارات لوحة المفاتيح سهلة الاستخدام للتصفح السريع.

الموقع الإلكتروني: pixelfika.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pixelfika. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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