يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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إلهام التصميم المختار بعناية والمنسق بعناية ولوحات الألوان المستندة إلى البيانات. سهل على العيون من خلال الوضع الداكن/الفاتح + اختصارات لوحة المفاتيح سهلة الاستخدام للتصفح السريع.

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