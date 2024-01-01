Pixelcut هي أداة تصميم عبر الإنترنت تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على إنشاء صور المنتج والإعلانات والمحتويات المرئية الأخرى بسهولة للمتاجر عبر الإنترنت. إحدى ميزاته الرئيسية هي القدرة على إزالة الخلفيات أو مسح الكائنات من الصور، مما يسهل إنشاء صور ذات مظهر احترافي. يمكن للمستخدمين الاختيار من بين آلاف القوالب للمساعدة في تحويل المشاهدين إلى عملاء. تحتوي الأداة أيضًا على أداة ترقية الصور، مما يعزز جودة الصورة، وممحاة سحرية تسمح بتحرير الصور بسرعة وسهولة. يتيح الاستوديو الافتراضي للمستخدمين إنشاء صور أكثر للمنتج بعشرة أضعاف دون الحاجة إلى السفر أو المعدات الاحترافية. يوفر Pixelcut واجهة برمجة التطبيقات (API) لأولئك الذين يرغبون في استخدام التكنولوجيا لتحسين منتجاتهم أو خدماتهم. بشكل عام، يهدف Pixelcut إلى تبسيط العملية المعقدة والمستهلكة للوقت غالبًا لتصميم صور المنتجات والإعلانات لشركات التجارة الإلكترونية. تتيح أدوات التحرير المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستخدم إنشاء محتوى جذاب بصريًا بأقل جهد ودون الحاجة إلى مهارات أو معدات تصوير احترافية. إنها أداة مفيدة لأولئك الذين ليس لديهم خبرة في التصميم ويتطلعون إلى إنشاء صور عالية الجودة لموقعهم على الويب أو وسائل التواصل الاجتماعي أو متجرهم عبر الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: pixelcut.ai

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