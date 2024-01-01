Pixcap عبارة عن منصة تصميم على شبكة الإنترنت مصممة خصيصًا للعلامات التجارية والشركات الناشئة والوكالات الإبداعية من جميع الأحجام، مما يمكنها من صياغة تصميمات العلامات التجارية ثلاثية الأبعاد المؤثرة بسرعة. أثبت دمج العناصر ثلاثية الأبعاد في العلامات التجارية والإعلانات وعروض المنتجات ومحتوى الوسائط الاجتماعية أنه أكثر جاذبية بشكل ملحوظ من التصميمات المسطحة التقليدية، مما أدى إلى زيادة ظهور العلامة التجارية وزيادة ملحوظة بنسبة 40٪ في معدلات التحويل. مهمتنا هي جعل إنشاء تصميمات ومقاطع فيديو ثلاثية الأبعاد احترافية في متناول الجميع وبدون جهد. ما عليك سوى سحب وإسقاط العناصر المرغوبة ثلاثية الأبعاد وتخصيصها لتناسب جمالية علامتك التجارية. مع Pixcap، يمكنك الارتقاء بعلامتك التجارية من خلال: - مكتبة كبيرة من الأصول ثلاثية الأبعاد القابلة للتخصيص. - مجموعات نماذج متنوعة للعلامات التجارية - إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد نابضة بالحياة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من نص بسيط أو صور ثنائية الأبعاد. - رسوم متحركة لافتة للنظر تبث الحياة في تصميماتك. زيارة الموقع: https://pixcap.com

الموقع الإلكتروني: pixcap.com

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