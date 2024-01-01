PixCap

PixCap

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الموقع الإلكتروني: pixcap.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PixCap على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Pixcap عبارة عن منصة تصميم على شبكة الإنترنت مصممة خصيصًا للعلامات التجارية والشركات الناشئة والوكالات الإبداعية من جميع الأحجام، مما يمكنها من صياغة تصميمات العلامات التجارية ثلاثية الأبعاد المؤثرة بسرعة. أثبت دمج العناصر ثلاثية الأبعاد في العلامات التجارية والإعلانات وعروض المنتجات ومحتوى الوسائط الاجتماعية أنه أكثر جاذبية بشكل ملحوظ من التصميمات المسطحة التقليدية، مما أدى إلى زيادة ظهور العلامة التجارية وزيادة ملحوظة بنسبة 40٪ في معدلات التحويل. مهمتنا هي جعل إنشاء تصميمات ومقاطع فيديو ثلاثية الأبعاد احترافية في متناول الجميع وبدون جهد. ما عليك سوى سحب وإسقاط العناصر المرغوبة ثلاثية الأبعاد وتخصيصها لتناسب جمالية علامتك التجارية. مع Pixcap، يمكنك الارتقاء بعلامتك التجارية من خلال: - مكتبة كبيرة من الأصول ثلاثية الأبعاد القابلة للتخصيص. - مجموعات نماذج متنوعة للعلامات التجارية - إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد نابضة بالحياة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من نص بسيط أو صور ثنائية الأبعاد. - رسوم متحركة لافتة للنظر تبث الحياة في تصميماتك. زيارة الموقع: https://pixcap.com
الفئات:
Photography & Graphics
برامج الرسوم المتحركة

الموقع الإلكتروني: pixcap.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PixCap. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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