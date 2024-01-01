PitchGrade

PitchGrade

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الموقع الإلكتروني: pitchgrade.com

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PitchGrade هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدة رواد الأعمال على إنشاء عروض تقديمية جذابة تساعدهم في تأمين التمويل. توفر PitchGrade تعليقات عند الطلب لمساعدة رواد الأعمال على تحسين عرضهم التقديمي، حتى يتمكنوا من الحصول على أفضل النتائج من جهود جمع التبرعات. تقوم الأداة بتحليل العرض التقديمي للعناصر الأساسية، مثل المشكلة التي تحلها الشركة، والحل الذي تقدمه، والسوق المستهدف، ونموذج الأعمال، والفريق الذي يقف وراء الفكرة. تقدم PitchGrade أيضًا نصائح حول هيكلة العرض التقديمي ونوع المحتوى الذي يجب تضمينه لجعله أكثر جاذبية للمستثمرين المحتملين. ويتضمن أيضًا أمثلة على العروض التقديمية الناجحة، حتى يتمكن رواد الأعمال من التعلم من الأفضل. PitchGrade هي الأداة المثالية لرواد الأعمال الذين يحتاجون إلى إنشاء عرض تقديمي قابل للتمويل يجذب المستثمرين ويقنعهم بالاستثمار.

الموقع الإلكتروني: pitchgrade.com

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