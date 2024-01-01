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البنية التحتية للبيانات، قابلة للقياس لتحقيق النجاح. Pipekit هو شريكك في البنية التحتية للبيانات وتوسيع نطاق علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. نحن نساعد الفرق على الانتقال من دفاتر الملاحظات إلى النماذج التي تخدم مليارات المستخدمين. البناء لتحقيق النجاح مع Pipekit.

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