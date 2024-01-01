بدائل - PIPE17
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية مدرجة في بورصة ناسداك توفر البرامج كخدمة خدمات لتجار التجزئة. تتضمن منصة الشركة إنشاء متجر عبر الإنترنت، وتحسين محركات البحث، والاستضافة، والتسويق والأمن للشركات الصغيرة والمتوسطة.
Creatio
creatio.com
Creatio (المعروف سابقًا باسم bpm'online) هو حل منخفض التعليمات البرمجية كخدمة (SaaS) لإدارة العمليات وإدارة علاقات العملاء (CRM). اعتبارًا من عام 2020، تتكون مجموعة حلول Creatio من Studio Creatio (منصة منخفضة التعليمات البرمجية)، وSales Creatio (برنامج أتمتة قوة المبيعات)، وMarketing Creatio (أداة أ...
DelightChat
delightchat.io
قم بزيادة المبيعات وإدارة الدعم بسهولة - دعم عملاء القناة متعددة الاتجاهات - الرد على العملاء عبر جميع القنوات من لوحة تحكم واحدة موحدة - WhatsApp وInstagram وFacebook والبريد الإلكتروني والدردشة المباشرة. - التسويق عبر WhatsApp - أرسل عمليات بث ترويجية باستخدام واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp الرسمية...
ShipBob
shipbob.com
تحقيق التجارة الإلكترونية للمتاجر عبر الإنترنت. تُمكّن ShipBob الشركات من تقديم الشحن لمدة يومين وإدارة المخزون والطلبات والشحنات.
Pepperi
pepperi.com
بيبيري | منصة التجارة B2B الموحدة وتطبيق مبيعات الهاتف المحمول
Omnichat
omnichat.ai
أتمتة تسويق التجارة الإلكترونية عن طريق مراسلة القناة الشاملة. حقق النمو بشكل أسرع واجذب المزيد من المبيعات من خلال نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للمراسلة عبر القنوات المتعددة باستخدام الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وأتمتة التسويق.
SAP
sap.com
في SAP، هدفنا هو مساعدة العالم على العمل بشكل أفضل وتحسين حياة الناس. وعدنا هو الابتكار لمساعدة عملائنا على العمل بأفضل ما لديهم. تلتزم SAP بمساعدة كل عميل على أن يصبح شركة تدار بشكل أفضل. نحن نصمم حلولاً لتحفيز الابتكار وتعزيز المساواة ونشر الفرص عبر الحدود والثقافات. معًا، مع عملائنا وشركائنا، يمك...
Flowspace
flow.space
تعمل Flowspace على تمكين العلامات التجارية من تسريع المبيعات وتوسيع نطاق العمليات وتلبية توقعات ما بعد الشراء للتسليم السريع وبأسعار معقولة. البدء.
Kibo
kibocommerce.com
توفر Kibo حلولاً تجارية موحدة يمكنك الاعتماد عليها في التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين، وإدارة الطلبات، والتخصيص، ونقاط البيع.
Feedonomics
app.feedonomics.com
تتيح لك منصة أنظمة تحسين موجز البيانات وإدارة المنتجات رقم 1 لدينا إمكانية إدراج منتجاتك في كل مكان يتسوق فيه الأشخاص عبر الإنترنت، بما في ذلك Google Shopping وAmazon وFacebook.
Epicor
epicor.com
نظام Epicor ERP عبارة عن برنامج معياري خاص بالصناعة يستخدم لإدارة العمليات التجارية على مستوى الشركة. يعمل برنامج Epicor بشكل جيد لإدارة المحاسبة والمالية والموارد البشرية والعملاء وسلسلة التوريد والمخزون والتوزيع وإدارة إنتاج التصنيع. يتوفر برنامج Epicor محليًا وفي شكل SaaS cloud ERP (تخطيط موارد ا...
Syncware
syncware.com
برنامج أتمتة لمزامنة الطلبات والشحنات والمخزون للعلامات التجارية للمنتجات الاستهلاكية متعددة القنوات
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية بين الشركات تساعد المصنعين والعلامات التجارية والموزعين على تنمية أعمالهم بالجملة من خلال توفير تجربة شراء سلسة ومتعددة القنوات سواء شخصيًا أو عبر الإنترنت لتجار التجزئة والتجار وعملاء الجملة.
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® هي الشركة الرائدة عالميًا في منتجات SaaS الخاصة بالتنفيذ التجاري. توفر مجموعة التنفيذ التجاري الخاصة بنا للعلامات التجارية وتجار التجزئة والوسطاء والموزعين المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات أفضل، عبر الإنترنت وفي المتجر. تدعم منصة Wiser مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، بدءًا من الوعي...
Fillgoods
fillgoods.co
نظام إدارة متجر كامل الذي يلبي احتياجات البائعين عبر الإنترنت إنشاء متاجر غير محدودة أكمل مخزون المنتجات باستخدام نظام FB Live لإنشاء أوامر تلقائية. وهذا يجعل كل عملية بيع أسهل من ذي قبل.
Ordermentum
ordermentum.com
Ordermentum هو نظام لإدارة الطلبات بالجملة عبر الإنترنت لصناعة الأغذية والمشروبات. احجز عرضًا تجريبيًا مجانيًا لتعرف كيف يمكن للطلب عبر الهاتف المحمول والمدفوعات أن تساعد في نمو أعمالك.
Quivers
quivers.com
تقدم Quivers حلاً تجاريًا تعاونيًا لمساعدة علامتك التجارية على تلبية الطلبات مباشرة دون التنافس مع تجار التجزئة.
Omisell
omisell.com
تتمثل مهمة Omisell في توفير تجربة بسيطة وسلسة للبائعين عبر الإنترنت. نحن نقدم خدمات وحلول تساعد البائعين في إدارة الطلبات عبر جميع قنوات البيع عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت. أصبح تحليل استراتيجيات المبيعات وأتمتة تنفيذ الطلبات أسهل بكثير، مدعومًا بنظام وبيانات Omisell. يتوفر Omisell على جميع ا...
BiCockpit
bicockpit.com
BiCockpit هو أحد حلول برامج التجارة الإلكترونية التي تتيح لك إدارة جميع طلبات الشراء وأنظمة التجارة الإلكترونية الخاصة بك بسرعة وبساطة من لوحة واحدة. تعمل أداة إدارة المنتج Bicockpit على تسهيل نقل المنتج عبر الأنظمة الأساسية للمستخدمين. تتم مزامنة المنتجات بين منصات التجارة الإلكترونية والأسواق. ابد...
StoreFeeder
storefeeder.com
StoreFeeder هو حل متميز للبيع بالتجزئة متعدد القنوات للشركات التي تبيع على eBay وAmazon وMagento وShopify والمزيد.
SQQUID
sqquid.com
تساعد أتمتة المبيعات متعددة القنوات SQQUID تجار التجزئة على زيادة المبيعات وخفض تكاليف معالجة الطلبات والشحن عبر مواقع متاجر متعددة وقنوات عبر الإنترنت.
Twirll
twirll.com
جميع تطبيقات الأعمال في حل سحابي واحد لتنمية وأتمتة وتشغيل الأعمال في مجالات الضيافة والبيع بالتجزئة (B2C) والبيع بالجملة (B2B) والتصنيع والخدمات
Accumula
accumula.com
تعمل منصة Accumula متعددة القنوات على توحيد قنوات تجار التجزئة عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت لإنشاء تجربة عملاء سلسة. نحن ندمج عمليات التجارة الإلكترونية وفي المتجر وعمليات المكتب الخلفي في نظام واحد، مما يقلل من إعادة التدريب ويزيد المبيعات إلى الحد الأقصى. يبيع تجار التجزئة المزيد باستخدام A...
ChannelApe
channelape.com
برنامج إدارة المخزون الاستراتيجي للتجارة ثلاثة منتجات أساسية: 1. الرؤى - لوحة المعلومات والتقارير والتنبيهات المصممة للعلامات التجارية متعددة القنوات تعرف بالضبط على ما لديك وأين ولماذا. ذكاء الأعمال مصمم للتجارة. تقارير حول الطلبات والتنفيذ والمخزون وأداء المنتج. 2. سير العمل يوفر سير العمل واجهة م...
Linnworks
linnworks.com
Linnworks هي منصة النمو العالمية لتجار التجزئة متعددي القنوات. قم بتشغيل عملية التجارة بأكملها من منصة واحدة. من خلال أكثر من 100 عملية تكامل (بما في ذلك المنصات الشائعة مثل Amazon وeBay وShopify وWalmart)، تغطي Linnworks كل ما تحتاجه - بدءًا من إدارة الطلبات والمخزون، والتحليلات والتنبؤ، وإدارة الم...
Shipedge
shipedge.com
Shipedge هو حل معياري وقابل للتطوير لأتمتة عمليات التجارة الإلكترونية المعقدة. يعتمد Shipedge بالكامل على الويب ووحداته الرئيسية هي إدارة الطلبات وأنظمة إدارة المستودعات لأتمتة عمليات التجارة الإلكترونية. نحن نساعد الشركات على إنشاء تنفيذ فعال للطلبات من خلال إدارة مستودع واحد أو عدة مستودعات (شبكات...
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ هي أداة عمل بسيطة تعالج مشكلات إدارة مخزون العلامة التجارية وتربط جميع قنوات التجارة الإلكترونية ومبيعات الجملة في مركز مركزي واحد. قم بدمج علامتك التجارية وتحسينها وتوسيع نطاقها بسلاسة بتكلفة تترك الميزانية في البنك الذي تتعامل معه لتلبية الاحتياجات الأخرى. تعال وجرب الإطارات في Blastr...
Baselinker
baselinker.com
- BaseLinker هو برنامج إدارة متعدد القنوات يعمل على تبسيط المبيعات عبر جميع المنصات مثل Amazon وeBay وEtsy وReverb وMirakl، مع أكثر من 1000 عملية تكامل أخرى. - من خلال الاستفادة من وحدة الأتمتة المتقدمة لدينا، يمكن للفرق معالجة الطلبات بشكل أسرع بما يصل إلى 10 مرات، وتقليل الأخطاء إلى الحد الأدنى م...
ShopiVerse
shopiverse.com
ShopiVerse هي شركة برمجيات لحلول تكامل التجارة الإلكترونية عبر الحدود مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتتميز بأنها داعم قوي للشركات التي ترغب في تحقيق النجاح في ساحة التجارة الإلكترونية الدولية. فهو يوفر مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك إدارة المخزون، وإدارة الطلبات، وإدارة الخدمات اللوجستية، وإدارة التق...