بدائل - Pingly

Missive

missiveapp.com

تم إطلاق Missive في عام 2015 من مدينة كيبيك، كندا. وهي تتألف حاليًا من 3 مؤسسين مشاركين وموظفين. Missive هو تطبيق يجمع صناديق البريد الوارد للفريق والدردشة تحت سقف واحد. لقد تم تصميمه مع وضع التعاون في الاعتبار لمركزية اتصالات فريقك. من بين ميزاته العديدة، يقدم Missive أربعة ميزات رئيسية: - صناديق ا...