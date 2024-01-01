Pin Payments
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الموقع الإلكتروني: pinpayments.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pin Payments على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
الموقع الإلكتروني: pinpayments.com
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