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قرض أو اقتراض المال مع الأصدقاء والعائلة. قد يكون الخلط بين المال والعلاقات أمرًا محرجًا. اجعل الأمر أسهل باستخدام التذكيرات التلقائية وتتبع الدفع والمستندات القانونية والمزيد. كن ذكيا. قرض المال كما لم يحدث من قبل.

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