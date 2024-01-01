Picture it

Picture it

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الموقع الإلكتروني: pictureit.art

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Picture it على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعمل برنامج Picture it كمحرر فني يعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يسمح للمستخدمين بتحويل أفكارهم إلى فن. فهو يوفر منصة للسماح بتدفق الإبداع أثناء إنشاء فن الذكاء الاصطناعي وتكراره. توفر المنصة مجموعة متنوعة من الأدوات والميزات لتعزيز تجربة المستخدم في إنشاء أعماله الفنية. إحدى هذه النماذج هي نماذج الانتشار المستقرة والتي يمكن للمستخدمين الاختيار من بينها لإنشاء الصور. هناك ميزة أخرى، وهي "Inpainting"، تساعد في ملء المناطق المفقودة أو التالفة من الصورة، بينما تعمل "Outpainting" على توسيع حدود الصورة، مما يسهل تكوينات جديدة. تأتي الأداة مع فوائد متعددة مثل Stable Diffusion مع خيارات قابلة للتعديل، والتوليد الموجه بالرسم وقدرات الطلاء الخارجي. كما أنه يوفر اقتراحات تلقائية سريعة وتنوعات الصورة الأساسية بين ميزاته. يتم تعزيز تجربة المستخدم بشكل أكبر من خلال موارد واسعة النطاق مثل الأدلة والمدونات ومعرض ملهم لفن الذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك، فإن محرر Picture it مفتوح المصدر مما يعزز مساهمة المجتمع. يمكن للمستخدمين المساهمة في جعل المحرر أكثر فعالية ويمكن الوصول إليه بمرور الوقت. يتم تشجيع أولئك الذين لديهم أفكار مبتكرة لتحسين الإبداع الفني باستخدام الذكاء الاصطناعي على المشاركة ومشاركة أفكارهم.

الموقع الإلكتروني: pictureit.art

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Picture it. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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