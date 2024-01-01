بدائل - Pics.io

Brandfolder

Brandfolder

brandfolder.com

المنصة رقم 1 لإدارة الأصول الرقمية لسهولة الاستخدام على مستوى المؤسسات. يساعد Brandfolder المسوقين والمبدعين على إدارة جميع أصولهم وتوزيعها وفهم كيفية أدائهم.

Frontify

Frontify

frontify.com

أفضل برنامج في فئته لتبسيط إدارة العلامة التجارية من خلال منصة تربط كل شيء (وكل شخص) مهم لنمو علامتك التجارية.

CELUM

CELUM

celum.cloud

اجعل المحتوى مناسبًا لمنتجاتك. تقدم CELUM برنامجًا سحابيًا يساعد فرق التسويق على إنشاء وإدارة وتوجيه كميات كبيرة من ملفات المنتجات.

Brandy

Brandy

brandyhq.com

احصل على أصولك هنا وابدأ بالعلامة التجارية. إدارة علامات تجارية متعددة في مكان واحد! برز على الفور أمام أصحاب المصلحة من خلال مشاركة رابط دليل الأسلوب من أقوى منصة لإدارة العلامات التجارية في العالم. براندي هي خدمة لإدارة العلامات التجارية تساعدك على تحسين طريقة تنظيم أصول العلامة التجارية وتوزيعه...

Brandkit

Brandkit

brandkitapp.com

خدمة بوابة العلامة التجارية ومجموعة أدوات العلامة التجارية رقم 1، التي تربط العالم بالمحتوى الخاص بك على نطاق واسع. أول منصة تجمع بين خدمات DAM وCMS ونشر المحتوى ونقل الملفات في منصة واحدة. ابحث عن المحتوى الخاص بك وقم بإدارته وتوزيعه، وقم بتنظيم ومشاركة قصة علامتك التجارية، بدون تردد. الصور والفيدي...

SproutLoud

SproutLoud

sproutloud.com

من خلال أتمتة تسويق القنوات منصة واحدة لجميع احتياجاتك التسويقية الموزعة

Canto

Canto

canto.com

تغلب على فوضى المحتوى مع الشركة الرائدة في إدارة الأصول الرقمية. اكتشف كيف يمكن لـ Canto تحسين الطريقة التي تدير بها أصولك الرقمية، وتبسيط سير عمل المحتوى الخاص بك، وتعزيز إنتاجية فريقك.

BrandBay

BrandBay

brandbay.io

BrandBay هي منصة لإدارة الأصول الرقمية متعددة العلامات التجارية للوصول الفوري للوكالات والمسوقين والمصممين وأصحاب الأعمال. من تطبيق سطح المكتب إلى ملحق Chrome، يساعدك BrandBay على تنظيم وتخزين والوصول إلى جميع الصور ومقاطع الفيديو والملفات والروابط والخطوط والألوان والملاحظات والمزيد الخاصة بعلامتك ...

Pickit

Pickit

pickit.com

تهدف Pickit إلى أن تكون أذكى وأبسط منصة DAM على الكوكب، مما يجعل من السهل أكثر من أي وقت مضى الحصول على الأصول الرقمية وتخزينها ومشاركتها وتنظيمها وتحسينها. إحصائيًا، 70% من الأصول الرقمية لا يتم استخدامها بشكل كافٍ أو لا يتم استخدامها على الإطلاق، مما يجعل معظم إنشاء المحتوى مضيعة للوقت. والدولارات...

Showcase Workshop

Showcase Workshop

showcaseworkshop.com

تقوم Showcase Workshop بتحويل جهاز iOS أو Android أو Windows الخاص بك إلى مجموعة أدوات قوية للمبيعات والعروض التقديمية والتدريب. قم بإنشاء عروض تقديمية مذهلة وتفاعلية يمكن لزملائك تنزيلها وتقديمها ومشاركتها مباشرة من أجهزتهم. احتفظ بالمحتوى الخاص بك محدثًا ومتوافقًا مع العلامة التجارية وجاهزًا لأي ع...

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