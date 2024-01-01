Pics.io هو برنامج شامل لإدارة الأصول الرقمية يساعد الشركات على إدارة مكتبة أصول الوسائط الخاصة بها. Pics.io هو مركز مركزي لجميع ملفات الوسائط الخاصة بك والذي يوفر وصولاً متحكمًا إلى معلوماتك الرقمية وسير عمل التسويق الآلي وتتبع التقدم. يمكنك استخدام تخزين Pics.io لمكتبة أصول الوسائط الخاصة بك. وبدلاً من ذلك، يمكنك البدء في إدارة الأصول الرقمية أعلى وحدات التخزين السحابية في Google Drive أو Amazon S3. كيف ستستفيد من Pics.io ؟: • احصل على حل DAM فعال من حيث التكلفة دون الحاجة إلى نقل ملفاتك إلى أي مكان ودفع رسوم إضافية للاحتفاظ بأصولك على خوادم خارجية • اجعل مساحة التخزين غير المحدودة الخاصة بك قابلة للبحث باستخدام الكلمات الرئيسية والبيانات الوصفية والوظائف الأخرى • حدد نموذج الذكاء الاصطناعي الذي ستختاره لوضع العلامات التلقائية على الكلمات الرئيسية استنادًا إلى الكفاءة والتكاليف واحتياجاتك. قم بإنشاء أوصاف أصول مدعومة بالذكاء الاصطناعي لملفاتك. • التحكم في نشاط فريقك داخل المكتبة الرقمية، والحصول على إشعارات بالتغييرات التي يتم إجراؤها على ملفاتك، وتقديم الملاحظات وإضافة التعليقات إلى الأصول المطلوبة، وتتبع الاتصالات ذات الصلة في مكان واحد • التحكم في وصول الفريق إلى المحتوى الرقمي، وتعيين الأدوار والأذونات للفريق الأعضاء • اجعل مكتبتك الرقمية قابلة للمشاركة مع العملاء والشركاء والزملاء من خلال تخصيص الوصول إلى الأصول الخاصة بك • التحكم في التحميلات الجديدة وتعديلات البيانات الوصفية والكلمات الرئيسية وجميع التغييرات الأخرى التي يتم إجراؤها في Pics.io ضمن مساحة التخزين السحابية الخاصة بك

الموقع الإلكتروني: pics.io

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