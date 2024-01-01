Pics Enhancer هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتحسين جودة الصورة بشكل كبير، وتقديم صور أكثر وضوحًا ووضوحًا دون فقدان جودتها. في بضع ثوانٍ فقط، يوفر تحسينًا تلقائيًا وتحسينًا للصور، وتحسين الدقة، واستعادة التفاصيل القديمة، وتقليل الضوضاء، وموازنة مستويات الألوان. يمكن للمستخدمين ببساطة إسقاط صورة أو لصق عنوان URL، وستقوم الأداة بالباقي. يساعد الذكاء الاصطناعي حتى في مهام التحرير الأكثر استهلاكًا للوقت، مثل إصلاح الصور الباهتة، مما يجعلها أكثر وضوحًا وجاذبية. بالإضافة إلى هذه الميزات، فإنه يوفر أيضًا إمكانات متخصصة مثل استعادة الصور القديمة، الباهتة، بالأبيض والأسود إلى وضوحها وتفاصيلها الأصلية، وتعزيز الصور الشخصية عن طريق ضبط التعرض وإصلاح مشكلات الجلد مع الحفاظ على نسيج الجلد الطبيعي، وتلبية متطلبات البكسل. لصور المنتجات في مواقع التجارة الإلكترونية دون تدخل بشري، ورفع مستوى الصور منخفضة الدقة إلى جودة 4K وSuper HD. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ Pics Enhancer أيضًا تحسين الصور الباهتة والقديمة والتالفة وترقيتها. بفضل واجهته سهلة الاستخدام وإمكانيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يعد Pics Enhancer أداة مثالية لمجموعة متنوعة من المستخدمين، بدءًا من المصورين المحترفين وحتى الأفراد العاديين الذين يريدون ببساطة تحسين صورهم.

الموقع الإلكتروني: picsenhancer.com

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