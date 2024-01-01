يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Picofme.io على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

تم تصميم Picofme.io لمساعدة المستخدمين على إنشاء صور شخصية ذات مظهر احترافي لاستخدامها على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة والسير الذاتية والأنظمة الأساسية الأخرى. ويستخدم إزالة الخلفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وعناصر التصميم المختلفة لتحسين صورة المستخدم وجعلها أكثر جاذبية بصريًا.

الموقع الإلكتروني: picofme.io

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