تهدف Pickit إلى أن تكون أذكى وأبسط منصة DAM على الكوكب، مما يجعل من السهل أكثر من أي وقت مضى الحصول على الأصول الرقمية وتخزينها ومشاركتها وتنظيمها وتحسينها. إحصائيًا، 70% من الأصول الرقمية لا يتم استخدامها بشكل كافٍ أو لا يتم استخدامها على الإطلاق، مما يجعل معظم إنشاء المحتوى مضيعة للوقت. والدولارات. الأسباب الشائعة هي الملفات المتناثرة وأنظمة التخزين المتعددة وأنظمة السدود المعقدة التي لا يرغب أحد في استخدامها. يحل Pickit هذه المشكلة من خلال مصدر واحد للحقيقة لجميع الأصول المرئية والمستندات والقوالب والإرشادات، وكلها مدمجة في تطبيقاتك المفضلة. تتضمن Pickit Enterprise ما يلي: - إدارة أصول الوسائط - إدارة المستندات - إدارة العلامات التجارية - إدارة التراخيص - لوحة معلومات الرؤى - إنشاء المحتوى - عائلة Pickit ™ متعددة العلامات التجارية - لوحات Pickit ™ - Pickit Transfer ™ - المشاركة الخارجية والتعاون - الوصول إلى المؤسسة والتسجيل الموحد - المستخدم الإدارة - أسواق الوسائط - Pickit Stock™ - أكاديمية Pickit™ - تكاملات التوصيل والتشغيل - Pickit API DAM الذكية. دام بسيط.™

الموقع الإلكتروني: pickit.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pickit. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.