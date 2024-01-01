Photoleap

Photoleap

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: photoleapapp.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Photoleap على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعد Photoleap، الذي طورته شركة Lightricks، تطبيقًا شاملاً لتحرير الصور مصممًا بشكل أساسي لاستخدام iPhone. تقدم هذه الأداة الإبداعية تسهيلات متعددة بما في ذلك تعديلات الخلفية، وإزالة الكائنات، وإنشاء الصور المجمعة، وتطبيق مرشحات وتأثيرات متنوعة، إلى جانب ميزات جديدة مثل مرشحات Aquaman AI الحصرية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يضم أيضًا مجموعة شاملة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تشمل جوانب مثل AI Photo Enhancer وAI Headshot Generator وAI Tattoo Generator وAI Image Generator وAI Avatar Generator وغيرها الكثير. تسهل أدوات التحرير إزالة الكائنات من الصور، وجمع الصور، وإزالة الخلفية من الصور، واقتصاص الصور، وإضافة الحدود للصور، والعديد من الإمكانات الأخرى. يمتلك Photoleap أيضًا وظائف لتحريك الصور وإلحاق النص بالصور. يتميز التطبيق بميزته الفريدة لتحويل الأوصاف والرسومات إلى صور باستخدام الذكاء الاصطناعي. وتتمثل السمة الرئيسية في توفيره لسهولة تحويل السرد والقدرة على إضافة لمسة شخصية إبداعية إلى الصور من خلال مجموعة من الملصقات والمرشحات والتأثيرات والخطوط. تم أيضًا دمج أدوات التحرير القوية في Photoleap، بما في ذلك الدمج والتعرض المزدوج والطبقات. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر لمستخدميه سهولة الإنشاء والتحرير داخل تطبيق واحد من خلال دمج إمكانات Motionleap في Photoleap.

الموقع الإلكتروني: photoleapapp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Photoleap. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Deep Image

Deep Image

deep-image.ai

RemovePanda

RemovePanda

removepanda.com

Claid.ai

Claid.ai

claid.ai

Pixcleaner

Pixcleaner

pixcleaner.com

Photopea

Photopea

photopea.com

autoRetouch

autoRetouch

autoretouch.com

Bg Eraser

Bg Eraser

bgeraser.com

PicWish

PicWish

picwish.com

Sumophoto

Sumophoto

sumo.app

Photokit

Photokit

photokit.com

Face26

Face26

face26.com

AI Gallery

AI Gallery

aigallery.app

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog, Inc.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية