يعد Photoleap، الذي طورته شركة Lightricks، تطبيقًا شاملاً لتحرير الصور مصممًا بشكل أساسي لاستخدام iPhone. تقدم هذه الأداة الإبداعية تسهيلات متعددة بما في ذلك تعديلات الخلفية، وإزالة الكائنات، وإنشاء الصور المجمعة، وتطبيق مرشحات وتأثيرات متنوعة، إلى جانب ميزات جديدة مثل مرشحات Aquaman AI الحصرية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يضم أيضًا مجموعة شاملة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تشمل جوانب مثل AI Photo Enhancer وAI Headshot Generator وAI Tattoo Generator وAI Image Generator وAI Avatar Generator وغيرها الكثير. تسهل أدوات التحرير إزالة الكائنات من الصور، وجمع الصور، وإزالة الخلفية من الصور، واقتصاص الصور، وإضافة الحدود للصور، والعديد من الإمكانات الأخرى. يمتلك Photoleap أيضًا وظائف لتحريك الصور وإلحاق النص بالصور. يتميز التطبيق بميزته الفريدة لتحويل الأوصاف والرسومات إلى صور باستخدام الذكاء الاصطناعي. وتتمثل السمة الرئيسية في توفيره لسهولة تحويل السرد والقدرة على إضافة لمسة شخصية إبداعية إلى الصور من خلال مجموعة من الملصقات والمرشحات والتأثيرات والخطوط. تم أيضًا دمج أدوات التحرير القوية في Photoleap، بما في ذلك الدمج والتعرض المزدوج والطبقات. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر لمستخدميه سهولة الإنشاء والتحرير داخل تطبيق واحد من خلال دمج إمكانات Motionleap في Photoleap.

الموقع الإلكتروني: photoleapapp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Photoleap. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.