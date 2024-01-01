PhotoAI هي أداة ذكاء اصطناعي فريدة يمكنها إنشاء صور لنفسك بناءً على 10 صور تقدمها. ويستخدم أحدث التقنيات للتدريب على صورك وتسليم الصور الجديدة في غضون 24 ساعة. هناك العديد من الباقات المتاحة، بدءًا من 15 دولارًا لكل 30 صورة. يمكنك الاختيار من بين مجموعة واسعة من الأنماط، مثل حزم المحترفين، وTinder، وبولارويد، وPop، وRoyal، والأفلام، والمشاهير، والميمات. جميع الحزم غير متاحة مؤقتًا، ولكن يمكنك الحصول على الحزمة الأولى مقابل 19 دولارًا. تقدم PhotoAI خدمة خالية من المخاطر، ويمكنك قراءة شروط الخدمة على موقعها على الانترنت. تعتبر هذه الأداة مثالية لإنشاء صور شخصية وصور رمزية فريدة، ويمكن أن تساعدك في توفير الوقت والمال مقارنة باستديوهات الصور التقليدية.

الموقع الإلكتروني: photoai.me

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