بدائل - Phonic

Tally

tally.so

هل تبحث عن بديل مجاني لـ Typeform؟ تعرف على Tally، وهو نوع جديد من أدوات إنشاء النماذج الذي يعمل مثل المستند ويقدم النماذج مجانًا، بلا حدود. هذا صحيح، لا توجد حدود لعدد النماذج التي تنشئها، أو عدد الردود التي تجمعها، أو عدد كتل الإدخال (أنواع الأسئلة) التي يمكنك استخدامها، والعديد من الميزات المتقدم...