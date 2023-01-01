بدائل - Phonexa
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
MightyCall
mightycall.com
صوت الأعمال الصغيرة. سريع وسهل وآمن. نظام الهاتف الافتراضي مصمم للشركات الصغيرة.
OpenPhone
openphone.co
الهاتف للشركات الناشئة والشركات الصغيرة
JustCall
justcall.io
JustCall هو نظام هاتف قائم على السحابة لفرق المبيعات والدعم عن بعد. يتكامل مع HubSpot وIntercom وPipedrive وSalesforce وأدوات CRM/مكتب المساعدة الأخرى.
Outreach
outreach.io
تساعد منصة مشاركة المبيعات الخارجية على إشراك العملاء المحتملين بكفاءة وفعالية لدفع المزيد من خطوط الأنابيب وإبرام المزيد من الصفقات. طلب العرض التوضيحي اليوم.
Bigin
bigin.com
Bigin عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) خفيف الوزن تم تصميمه خصيصًا للشركات الصغيرة. يأتي مزودًا بواجهة سهلة الاستخدام تجعل إدارة خطوط الأنابيب وإضافة الملاحظات وتحديث السجلات وجدولة المتابعة أمرًا سهلاً وتساعد على التركيز على الأمور الأكثر أهمية - إغلاق المزيد من الصفقات.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
CallRail
callrail.com
تتبع وتحليلات للمكالمات الهاتفية ونماذج الويب. قم بتحسين التسويق الخاص بك وزيادة عائد الاستثمار على الحملات الإعلانية الخاصة بالدفع لكل نقرة (PPC) وتحسين محركات البحث (SEO) والحملات الإعلانية غير المتصلة بالإنترنت.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...
Aircall
aircall.io
Aircall هو حل هاتفي سهل الاستخدام وقائم على السحابة مع ميزات مصممة لنوع أفضل من المحادثة. قم بالإعداد في ثوانٍ وابدأ محادثة في أي مكان في العالم اليوم. لا الأجهزة. لا الصداع. تتلاءم Aircall مع سير العمل الحالي لديك من خلال عمليات تكامل سهلة بنقرة واحدة، وربط أنظمة CRM، وحلول مكتب المساعدة، والتطبي...
Freshsales
freshworks.com
قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX
Vonage
vonage.com
Vonage (، الاسم القانوني Vonage Holdings Corp.) هو مزود اتصالات سحابية تجاري أمريكي مملوك للقطاع العام. يقع المقر الرئيسي للشركة في بلدة هولمديل بولاية نيوجيرسي، وقد تأسست الشركة في عام 2001 كمزود لخدمات الاتصالات السكنية القائمة على بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP). اعتبارًا من عام 2020، أعل...
Salesloft
salesloft.com
تعد SalesLoft منصة المشاركة في المبيعات رقم 1، حيث تساعد البائعين في مجال B2B على الوصول إلى "نعم" بشكل أسرع. نحن نتكامل مع أفضل أنظمة إدارة علاقات العملاء اليوم، لنحول بياناتك إلى دولارات.
Adversus
adversus.io
تحسين المكالمات الصادرة اليوم. نحن نساعد مراكز الاتصال على تعزيز مؤشرات الأداء الرئيسية، واتخاذ قرارات أفضل قائمة على المعرفة، وإدارة جهات الاتصال بشكل أكثر ذكاءً.
PhoneBurner
phoneburner.com
يؤدي الاتصال الهاتفي إلى تحقيق أسرع 4 مرات وزيادة المحادثات المباشرة من خلال طالب المبيعات لدينا. تعزيز إنتاجية مندوبي المبيعات وزيادة الإيرادات إلى أقصى حد! جرب PhoneBurner اليوم!
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell هي أداة برمجية لإدارة علاقات العملاء للمبيعات تعمل على تحسين الإنتاجية والعمليات ورؤية خطوط الأنابيب لفرق المبيعات. القضاء على الاحتكاك وبيع المزيد.
Ringover
ringover.com
قم بإعداد منصة اتصال قوية مدمجة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك، ويمكن الوصول إليها على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية واحصل على أرقام في جميع أنحاء العالم.
Reply.io
reply.io
الرد عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المبيعات يساعدك على أتمتة وتوسيع نطاق التواصل متعدد القنوات، حتى تتمكن من جذب المزيد من العملاء المحتملين واكتساب عملاء جدد وزيادة الإيرادات بشكل أسرع.
Tenfold
tenfold.com
يساعد Tenfold الشركات على إجراء محادثات أفضل مع العملاء. ضع معلومات العميل موضع التنفيذ على الهاتف، في كل مرة، وفي الوقت الفعلي.
Outplay
outplayhq.com
3 أضعاف اجتماعات مبيعاتك، وليس ميزانيتك تحتوي منصة مشاركة المبيعات في Outplay على كل ما تحتاجه لجعل فريق المبيعات الخاص بك أكثر كفاءة - التواصل متعدد القنوات، وأتمتة المبيعات الخارجية، وتتبع العملاء المحتملين، وسوق الاستعانة بمصادر العملاء المحتملين، وجدولة الاجتماعات، والمزيد. ابدأ في تحقيق أهداف...
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
العمل أفضل. نحن نساعد الفرق على الحصول على كل شيء في مكان واحد، والعمل بشكل أكثر تعاونًا لإنجاز المزيد، وتتبع الأداء وتحسينه.
Aloware
aloware.com
استمتع بمكالمات + رسائل نصية غير محدودة ابتداءً من 50 دولارًا للوكيل/الشهر. يتكامل مع HubSpot وZoho والمزيد! كاملة مع Power Dialer وأدوات التشغيل الآلي.
Yobi
yobi.app
يضيف Yobi أرقام هواتف العمل وعمليات تكامل مفيدة لأجهزتك الحالية. لا توجد حاجة إلى أجهزة جديدة. مصممة للفرق والشركات
Ringy
ringy.com
أتمتة المهام. زيادة المبيعات. رعاية يؤدي. Ringy هو حل CRM متكامل يتعامل مع كل ذلك من خلال واجهة بديهية.
Groove
groove.co
اختبر قوة البيع السلس. تخلص من الاحتكاك في عملية المبيعات الخاصة بك وحقق المزيد من الإيرادات باستخدام منصة مشاركة المبيعات الأعلى تقييمًا لـ Salesforce.
Uptics
uptics.io
نظام أساسي لأتمتة المبيعات الكل في واحد لفرق المبيعات عن بعد والداخلية لإطلاق الحملات الصادرة بسهولة، ورعاية العملاء المتوقعين الواردين، وتعبئة خطوط أنابيب الصفقات الخاصة بك، وزيادة الإيرادات.
Cloudtalk
cloudtalk.com
مساعدة الشركات على التواصل مع عملائها. مع أكثر من 160 رقم هاتف وطني، يساعد برنامج مركز الاتصال الخاص بـ CloudTalk الشركات المتنامية على التوسع خارج المناطق المحلية.
Genesys Cloud
genesys.com
تعمل منصة مركز الاتصال Genesys Cloud CX على تمكين عملك من تقديم خدمة استثنائية عبر رحلة العميل. اكتشف تجربة تجربة العملاء الرائعة اليوم.
Toky
toky.co
نظام هاتف حديث يعمل بالطريقة التي تعمل بها سهل الإعداد. يتكامل في أي مكان. الاتصال بالعملاء ومراسلتهم عبر الهاتف أو التطبيق أو سطح المكتب. كل ذلك بسعر عادل.
Kixie
kixie.com
مكالمات ورسائل نصية موثوقة للغاية وسهلة الاستخدام لفرق المبيعات التي تعمل مع كبار مديري علاقات العملاء مثل HubSpot وSalesforce وPipedrive والمزيد.
Salesmate
salesmate.io
قم بتنمية إيراداتك وعلاقاتك. يقدم Salesmate تجارب بسيطة وشخصية ومثمرة لفريق المبيعات والعملاء.
Gryphon.ai
gryphon.ai
تقدم Gryphon Networks حلاً قائمًا على السحابة يمكّن المسوقين من زيادة إيراداتهم مع احترام اختيار المستهلك.
Voiso
voiso.com
Voiso - حل مركز اتصال الكل في واحد مصمم للحصول على أفضل النتائج من كل تفاعل مع العملاء
Cordless
cordless.io
فتح المحتوى الصوتي الخاص بك. الاتصالات الهاتفية الحديثة لفرق دعم العملاء. سد الفجوة بين الصوت والنص.
Tendril
tendril.us
Tendril Connect is a sales acceleration tool that focusses on agent assisted dialing. Our team of skilled agents dial through a list of prospects that our customers provide. The agents navigate phone trees, leave pre-recorded voicemails, and speak with receptionists until the intended target is reac...
iPlum
iplum.com
iPlum is a mobile first solution for business professionals. It works on your existing smartphone without changing carriers. You get a separate line with calling, texting and phone system features. It is simple to use, backed with enterprise security controls. The platform provides HIPAA compliance ...
GoDial
godial.cc
GoDial is an Automatic Call App,Mobile CRM and Outbound Dialer Software for Mobile Telecalling and Outbound Calling Service. Set-Up your Outbound Call Center in less than 2 mins with GoDial. GoDial uses phone's SIM for dialing, hence no costs for Cloud Telephony or VoIP.
PBXDom
pbxdom.com
PBXDom cloud reports can easily generate detailed reports of your telephone or call center activity from anywhere in the world; there is no need to purchase any additional software. You can achieve this by installing a collector of PBXDom and connecting your PBX or Call center to the computer that y...
Bloobirds
bloobirds.com
Bloobirds is the #1 Salesforce app to increase sales productivity. Bloobirds transforms your Salesforce into an amazing software for your sales team in three minutes. By seamlessly integrating a dialer, email, and LinkedIn, Bloobirds offers a comprehensive set of productivity tools, including cadenc...
TeleCMI
telecmi.com
TeleCMI is a new-age unified cloud communication platform that is efficient, flexible, and packed with necessary modern features for businesses of all types. It seamlessly integrates with your favorite CRM tools and APIs, allowing you to streamline your workflow and automate tasks. You can also cont...
Pipes.AI
pipes.ai
Pipes.AI uses AI-driven calls and texts to instantly follow up with your digital leads, converting them to live calls of actual prospects into your call center. Pipes.AI lets you: ✅ Learn which leads sources are most effective, so you can quickly optimize your spend ✅ Test voice scripts to optimize ...
MyOperator
myoperator.com
MyOperator is India's leading cloud communication provider, catering to 10,000+ businesses including NCERT, Amazon, Lenskart, Apollo, and Myntra. With a suite of offerings like Corporate line, 360-degree Campaign Management, Office IVR, call analytics, cloud call centre, SMS + WhatsApp campaigns and...
VanillaSoft
vanillasoft.com
تساعد VanillaSoft، منصة مشاركة المبيعات الأكثر نجاحًا في الصناعة، فرق تطوير المبيعات على إشراك أكثر من 15,000,000 جهة اتصال كل شهر. عند استخدامه بشكل مستقل، أو بالاشتراك مع أنظمة إدارة علاقات العملاء التقليدية الحالية، تعمل VanillaSoft على تمكين مندوبي المبيعات من الاستجابة للعملاء المحتملين الجدد ف...
Sellular
sellular.com
Sellular عبارة عن منصة مشاركة مبيعات مصممة للشركات سريعة النمو ومتوسطة الحجم. مع Sellular، يمكن لحقوق السحب الخاصة وAEs الفوز بمزيد من الصفقات بشكل أسرع. يمكن للقادة أن يشعروا بالاطمئنان عندما يعلمون أنهم يجمعون جميع البيانات المطلوبة للأعمال في Salesforce CRM، ويحصلون على رؤية كاملة لجميع صفقاتهم. ...
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ عبارة عن منصة للمشاركة في المبيعات تعمل على أتمتة البحث والتواصل عبر البريد الإلكتروني والمكالمات والمهام والبيع الاجتماعي. يستخدم الآلاف من فرق المبيعات PersistIQ للعثور على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعملاء المحتملين، وإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة للتواصل، وأتمتة المتابعات، وحجز...
Teliqon
teliqon.io
خدمة عالية المستوى في الاتصالات السحابية، نحن نقدم أرقام DID الافتراضية وقنوات SIP وإنشاء Cloud PBX وحلول الأعمال الأخرى. نحن نقدم مجموعة واسعة من أدوات وخدمات الاتصالات من الدرجة الأولى لزيادة مبيعاتك. إن مساعدتنا الاستثنائية تجعل من السهل بناء عملك وتنميته خلال جميع المراحل. يمكن للشركات توسيع اتج...
TalkChief
talkchief.io
Talk Chief هو الحل الأمثل لجميع احتياجات التواصل الخاصة بفريقك. باستخدام TalkChief، يمكنك بسهولة إدارة جميع الدردشات ومكالمات الفيديو ومشاركة الملفات الخاصة بفريقك، كل ذلك في منصة واحدة قوية وبديهية. سواء كنت تتعاون في مشروع ما، أو تجري اجتماعًا افتراضيًا، أو تحتاج فقط إلى مشاركة ملف بسرعة، فإن Talk...
DCDial
dcdial.com
يساعد حل مركز الاتصال السحابي الخاص بنا الشركات على الوصول إلى ملايين العملاء عبر الرسائل النصية والصوتية التفاعلية. يتميز حلنا القابل للتخصيص بدرجة كبيرة بواجهة بديهية وسهلة الاستخدام تتيح لعملائنا تصميم ونشر استراتيجيات اتصال متطورة بسرعة وبسهولة نسبية. نحن نساعد عملائنا على تعزيز الإنتاجية وتعزيز...
CommPeak
commpeak.com
اكتشف قوة CommPeak: الحل النهائي للاتصالات المستندة إلى السحابة في CommPeak، نحن في مهمة لإحداث ثورة في الاتصالات التجارية القائمة على السحابة، مما يجعلها أسهل وبأسعار معقولة أكثر من أي وقت مضى. نحن ملتزمون بتمكين الأفراد والشركات مثل شركتك من خلال منتجات وخدمات عالية الجودة تؤدي إلى النجاح. لهذا ال...
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk هو برنامج مركز اتصال قائم على السحابة للمبيعات كبيرة الحجم وخدمة العملاء. يتراوح العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى عملاء المؤسسات الكبيرة. تشمل صناعات العملاء الرئيسية الأخرى؛ وسائل الإعلام، والخدمات الأمنية، والطاقة، والاتصالات، والخدمات المالية، وأبحاث السوق، وجمع التبرعات. تتيح لك...
FreJun
frejun.com
FreJun عبارة عن منصة للاتصالات الهاتفية السحابية تعمل على أتمتة مكالمات عملك. يمكن للمستخدمين إجراء مكالمات تجارية صادرة باستخدام رقم افتراضي فريد واستقبال المكالمات الواردة على نفس الرقم. يمكن تسجيل المكالمات التي تتم من خلال الأرقام الافتراضية ودمجها مع أي أدوات سير عمل مثل CRM وATS. يتم إنشاء تحل...
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin عبارة عن أداة اتصالات مبيعات قائمة على السحابة تساعدك على الوصول إلى ما يصل إلى 3 أضعاف عدد العملاء المحتملين وإبرام المزيد من الصفقات. تعلم المزيد الآن.
Salesfinity
salesfinity.co
قم بإجراء محادثات فورية مع العملاء باستخدام برنامج الاتصال المتوازي Salesfinity AI. اقضِ وقتًا أقل في سماع نغمات الاتصال ورسائل البريد الصوتي، ووقتًا أطول في التحدث إلى العملاء المحتملين. سيقوم الذكاء الاصطناعي الخاص بنا بأتمتة تسجيل المكالمات والبحث عن العملاء المحتملين والتنقل في أشجار الاتصال.
Orum
orum.com
Orum عبارة عن منصة للمحادثة المباشرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لزيادة نشاط المبيعات وربط الفرق وتحقيق المزيد من الإيرادات
Koncert
koncert.com
تساعدك منصة مشاركة مبيعات الذكاء الاصطناعي متعددة القنوات من Koncert على زيادة إيرادات مبيعات B2B وتحويل العملاء المحتملين. طالب الذكاء الاصطناعي. طالب موازي لمنظمة العفو الدولية. طالب تدفق منظمة العفو الدولية. برنامج الاتصال بمساعدة الوكيل. إيقاع.
Shape Software
setshape.com
إن Shape عبارة عن برنامج أتمتة للمبيعات والتسويق مصمم خصيصًا لهذا الغرض ويأتي مزودًا بميزات مصممة مسبقًا يمكن تهيئتها لأي عمل تجاري. تعمل الواجهة سهلة الاستخدام على تمكين فرقك ودمج جميع جوانب عملك في منصة واحدة تعمل بالذكاء الاصطناعي. توفر Shape Software مساحة تعاونية لفرقك للبقاء متسقة وفعالة في كل...
NeoDove
neodove.com
برنامج الاتصال الهاتفي الوحيد ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي ستحتاج إليه على الإطلاق. برنامج اتصال واتصال هاتفي كامل المواصفات لإدارة علاقات العملاء (CRM) لرفع مستوى الإنتاجية وزيادة المبيعات.
Salesken
salesken.ai
يوفر لك Salesken إمكانية رؤية أداء مندوبي المبيعات لديك على المكالمات، على حدة، حتى تتمكن من تحسين مشاركة العملاء وإبرام المزيد من الصفقات.
amplemarket
amplemarket.com
يعتني Amplemarket بالمهام الشاقة بينما تركز أنت على البيع. إنه إنشاء العملاء المحتملين والتواصل عبر البريد الإلكتروني وتأهيل العملاء المحتملين على الطيار الآلي.