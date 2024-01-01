Phonely

Phonely

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الموقع الإلكتروني: phonely.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Phonely على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Phonely lets businesses create a highly personalized AI receptionist that answers their phones 24/7

الموقع الإلكتروني: phonely.ai

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