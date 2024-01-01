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تقوم شركة Phoenix Hydrogen بتطوير مراكز هيدروجين كبيرة الحجم ومنخفضة التكلفة مع شركات الطاقة الرائدة. تقوم شركة Phoenix Hydrogen ببناء أول سوق للسلع الأساسية للهيدروجين.

الموقع الإلكتروني: phoenixhydrogen.com

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