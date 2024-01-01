بدائل - PHC GO
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. هي شركة أمريكية تدير نظامًا عالميًا للمدفوعات عبر الإنترنت يدعم تحويلات الأموال عبر الإنترنت ويعمل كبديل إلكتروني للطرق الورقية التقليدية مثل الشيكات والحوالات المالية. تعمل الشركة كمعالج دفع للبائعين عبر الإنترنت ومواقع المزادات والعديد من المستخدمين التجاريين الآخرين، حيث تفر...
Stripe
stripe.com
Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.
Wave
waveapps.com
Wave هي شركة تقدم الخدمات المالية والبرمجيات للشركات الصغيرة. يقع المقر الرئيسي لشركة Wave في حي ليسليفيل في تورونتو، كندا. كان المنتج الأول للشركة عبارة عن برنامج محاسبة مجاني عبر الإنترنت مصمم للشركات التي تضم من 1 إلى 9 موظفين، يليه برنامج الفواتير والتمويل الشخصي ومسح الإيصالات (OCR). في عام 20...
Xero
xero.com
Xero هي شركة تكنولوجيا عامة مقرها في نيوزيلندا، ومدرجة في البورصة الأسترالية. Xero عبارة عن منصة برامج محاسبة سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة. تمتلك الشركة ثلاثة مكاتب في نيوزيلندا (ويلنجتون وأوكلاند ونابير)، وستة مكاتب في أستراليا (ملبورن وسيدني وكانبيرا وأديلايد وبريسبان وبيرث)، وثلاثة مكاتب في ا...
Zoho Invoice
zoho.com
برنامج الفواتير عبر الإنترنت للشركات الصغيرة. Zoho Invoice هو برنامج فوترة عبر الإنترنت يساعدك على صياغة فواتير احترافية وإرسال تذكيرات بالدفع تلقائيًا وتلقي الدفعات بشكل أسرع عبر الإنترنت.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks هو برنامج محاسبة تديره شركة 2ndSite Inc. بشكل أساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة. إنه برنامج قائم على الويب كنموذج خدمة (SaaS)، ويمكن الوصول إليه من خلال جهاز سطح المكتب أو الجهاز المحمول. تأسست الشركة في عام 2003 ويقع مقرها في تورونتو، كندا.
HoneyBook
honeybook.com
تم التصويت عليه كأفضل برنامج لإدارة العملاء للشركات الصغيرة. قم بتأمين العملاء بشكل أسرع باستخدام أداة إدارة المشروعات والفواتير والمدفوعات الشاملة لدينا. نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام.
Teamleader
teamleader.eu
المزيد من الأعمال. أقل المتاعب. إدارة العملاء وإدارة المشاريع والفواتير في أداة واحدة سهلة الاستخدام. يعمل Teamleader على تسهيل العمل لـ 11000 شركة صغيرة ومتوسطة.
Bookipi
bookipi.com
Bookipi هو أداة إنشاء الفواتير وأداة الأعمال المفضلة للعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة. قم بإنشاء الفواتير وإرسالها إلى عملائك على الويب وتطبيق الهاتف المحمول، أينما كنت.
SuiteDash
suitedash.com
صمم بوابة العميل الخاصة بك أو الوصول إلى بوابة العميل باستخدام برنامج بوابة العميل الآمن الخاص بنا: تسجيل الدخول ولوحة المعلومات وإشعارات البريد الإلكتروني ذات العلامة التجارية الكاملة مع العلامة البيضاء
Bill.com
bill.com
Bill.com هو مزود للبرامج السحابية التي تعمل على أتمتة العمليات المالية للمكاتب الخلفية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. تعمل منصة Bill.com على ربط الشركات بمورديها وعملائها لمساعدتهم على إدارة تدفقاتهم النقدية الداخلة والخارجة. ومن بين أبرز المنافسين Tipalti وYayPay. يتعاون موقع Bill.com مع أكبر المؤ...
Moneybird
moneybird.com
المحاسبة يمكن أن تكون ممتعة! يستخدم أكثر من 200.000 من رواد الأعمال برامجنا لإدارة شؤونهم المالية.
Invoice Simple
invoicesimple.com
فاتورة عملائك في ثوان. أبسط طريقة في العالم لإصدار فاتورة للعملاء، من هاتفك أو الكمبيوتر المحمول. وفر الوقت، وابق منظمًا واظهر بمظهر احترافي!
Finom
finom.co
توفر Finom حلولاً مالية لرواد الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص والمستقلين.
Pabbly
pabbly.com
أدوات برمجية قوية لإدارة أعمالك. تمتع بإمكانية الوصول إلى التطبيقات المهمة للأعمال مثل إنشاء النماذج والتسويق عبر البريد الإلكتروني والفوترة والأتمتة وغير ذلك الكثير في حزمة واحدة.
Copilot
copilot.com
Copilot هي بوابة العميل الحديثة لشركات الخدمات امنح العملاء تجربة متجر شامل من خلال بوابة العميل التي تعمل على تبسيط المراسلة والمدفوعات ومشاركة الملفات ومراكز المساعدة والوصول إلى التطبيقات المخصصة والمزيد.
ZipBooks
zipbooks.com
ZipBooks هي شركة برامج محاسبة مقرها في أمريكان فورك، يوتا. وتنتج البرنامج الذي يحمل نفس الاسم.
Bonsai
hellobonsai.com
العقود المضادة للرصاص والتوقيع الإلكتروني والمقترحات وبرامج الفواتير التي يستخدمها أكثر من 200000 من كبار المستقلين. احصل على راحة البال والتركيز على عملك.
Paymo
paymoapp.com
برنامج إدارة العمل عبر الإنترنت كامل المواصفات: تتبع الوقت، وتخطيط الموارد، ومخططات جانت، والتقارير، ولوحات كانبان، والفواتير، والمصروفات.
BQE Core
bqe.com
تقوم Core بمركزية بيانات المحاسبة والمشروعات الخاصة بشركات الخدمات المهنية على منصة سحابية جميلة واحدة. من خلال الجمع بين أدوات المحاسبة والفوترة وتتبع الوقت والمصروفات وأدوات إدارة المشاريع، يسهل Core إدارة أعمالك بشكل أكثر ربحية. فهو ينظم المعلومات، ويقوم بأتمتة المهام المتكررة، ويسمح لك بقضاء الم...
Bloom
bloom.io
Bloom عبارة عن مجموعة كاملة من أدوات الأعمال للمبدعين المعاصرين والمستقلين والشركات الصغيرة.
Holded
holded.com
Holded هو برنامج لإدارة الأعمال للشركات الحديثة. يمكنك زيادة مبيعاتك وتقليل نفقاتك وتوفير الوقت عندما تدير كل عنصر من عناصر عملك من منصة واحدة. يمنحك Hold جميع الأدوات التي تحتاجها لاتخاذ قرارات عمل أفضل. الفواتير والمحاسبة وإدارة علاقات العملاء والفريق والمشاريع والمخزون، كل ما تحتاجه في مكان واحد....
Invoice Maker
invoicemaker.com
يعد Invoice Maker أسرع وأسهل تطبيق فاتورة لإرسال الفواتير إلى عملائك.
Accelo
accelo.com
تبسيط المشروع والتوكيل والمبيعات وإدارة الخدمة. احصل على الرؤية عبر قاعدة بيانات عملائك، وقم بتحسين العمليات وقضاء المزيد من الوقت في خبرتك.
Pennylane
pennylane.tech
بفضل Pennylane، يستطيع الرؤساء التنفيذيون اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وتسهيل إدارتهم المالية. وبدون مغادرة المنصة، يمكنهم الوصول إلى بيانات دقيقة وفي الوقت الفعلي، وأداة ذكية للفواتير، وإدارة فعالة للنفقات.
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks هو برنامج محاسبة سهل الاستخدام مصمم خصيصًا لأصحاب الأعمال وفرق المبيعات الخاصة بهم.
Moon Invoice
mooninvoice.com
احصل على برنامج الفوترة عبر الإنترنت للشركات الصغيرة لإرسال الفواتير وإدارة النفقات وتتبع الوقت وتنزيل التقارير وإنشاء التقديرات. احصل على نسخة تجريبية مجانية مدتها 7 أيام الآن!
BigTime
bigtime.net
حول الوقت إلى ربح. رؤية في الوقت الفعلي لوضع الميزانية وتتبع وإعداد الفواتير لأهم أصولك، وهو الوقت.
Tipalti
tipalti.com
تقدم Tipalti حسابات دائنة ذكية تعمل على الارتقاء بالأعمال الحديثة. دعونا نحقق النطاق والكفاءة والتركيز على عملك من خلال حلول مؤتمتة بالكامل وشاملة.
vcita
vcita.com
يمكنك تحقيق المزيد من الأعمال وتقديم خدمة مذهلة باستخدام تطبيق إدارة الأعمال الشامل للشركات الصغيرة |