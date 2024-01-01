pganalyze

pganalyze

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الموقع الإلكتروني: pganalyze.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من pganalyze على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Postgres performance at any scale. Deliver consistent database performance and availability through intelligent tuning advisors and continuous database profiling. Integrates with Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, and more.

الموقع الإلكتروني: pganalyze.com

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