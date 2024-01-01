PerthNow

PerthNow

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الموقع الإلكتروني: perthnow.com.au

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PerthNow على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

PerthNow، آخر الأخبار والقصص في غرب أستراليا بما في ذلك الأعمال والرياضة والترفيه والعالمي والمزيد. وتتمثل مهمتها في توفير أحدث الأخبار المحلية والوطنية والدولية والرياضة والأعمال والترفيه للأستراليين الغربيين.

الموقع الإلكتروني: perthnow.com.au

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