Personaliz.ai

Personaliz.ai

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الموقع الإلكتروني: personaliz.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Personaliz.ai على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يتيح Personaliz.ai لفريق المبيعات إرسال رسائل فيديو مخصصة للغاية على حملات البريد الإلكتروني أو LinkedIn أو Whatsapp أو Instagram التي تؤدي إلى زيادة تصل إلى 300% في نسبة النقر إلى الظهور، وبناء الثقة من خلال المحادثة الإنسانية، وتثقيف العملاء المحتملين وتأهيلهم على نطاق واسع.
الفئات:
Business
برنامج البريد الإلكتروني للفيديو

الموقع الإلكتروني: personaliz.ai

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