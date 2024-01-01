بدائل - Persana AI
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT: تحسين نماذج اللغة للحوار. لقد قمنا بتدريب نموذج يسمى ChatGPT والذي يتفاعل بطريقة المحادثة. يتيح تنسيق الحوار لـ ChatGPT الإجابة على أسئلة المتابعة، والاعتراف بأخطائه، وتحدي المقدمات غير الصحيحة، ورفض الطلبات غير المناسبة. ChatGPT هو نموذج شقيق لـ InstructGPT، والذي تم تدريبه على اتباع التعل...
Google Gemini
gemini.google.com
يمكنك استخدام Bard للمساعدة في دفع أفكارك إلى الأمام. مع القليل من المساعدة من Bard، يمكنك القيام بأشياء مثل: - تبادل الأفكار، أو وضع خطة، أو إيجاد طرق مختلفة لإنجاز الأمور - احصل على ملخص سريع وسهل الفهم للموضوعات الأكثر تعقيدًا - قم بإنشاء المسودات الأولى للمخططات ورسائل البريد الإلكتروني ومشاركا...
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI هو محرك إجابات يقدم إجابات دقيقة للأسئلة المعقدة باستخدام نماذج لغوية كبيرة
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
رفيقك اليومي بالذكاء الاصطناعي.
Claude
claude.ai
يعد Claude مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لمهامك، بغض النظر عن حجمها.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية الأساسية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية الم...
Intercom
intercom.com
Intercom عبارة عن منصة علاقات محادثة (CRP) تساعد الشركات على بناء علاقات أفضل مع العملاء من خلال تجارب مخصصة قائمة على المراسلة. يقع المقر الرئيسي لشركة Intercom في سان فرانسيسكو ولديها مكاتب إضافية في شيكاغو ودبلن وسيدني ولندن. اعتبارًا من فبراير 2017، أصبح لدى Intercom 100000 مستخدم نشط شهريًا. ا...
Jasper
jasper.ai
قم بإنشاء المحتوى بشكل أسرع 5 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي. Jasper هي أداة كتابة النصوص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الأعلى جودة مع أكثر من 3000 تقييم من فئة 5 نجوم. الأفضل لكتابة منشورات المدونة ومحتوى الوسائط الاجتماعية والنسخ التسويقية.
TypingMind
typingmind.com
استخدم ChatGPT مع الميزات المحسنة مثل البحث في سجل الدردشة والمجلدات وعمليات التكامل والمكتبة الفورية وما إلى ذلك.
Tidio
tidio.com
تواصل مع زوار موقع الويب الخاص بك على الفور وقم بتحويلهم إلى عملاء يدفعون. استخدم حلول الاتصالات والتسويق من Tidio لتنمية أعمالك.
Writesonic
writesonic.com
يجعل Writesonic من السهل جدًا عليك إنشاء مقالات عالية الأداء وصفحات مقصودة وإعلانات وأوصاف المنتجات والمزيد في ثوانٍ.
Simplified
simplified.com
منصة التصميم الرقمي الشاملة التي تساعدك على إنشاء المحتوى وتوسيع نطاق علامتك التجارية والتعاون مع فريقك بشكل لم يسبق له مثيل. كل ما تحتاجه لتروي قصتك، في مكان واحد.
Andi
andisearch.com
Andi هو بحث الجيل القادم - محادثة، مجهولة المصدر وخالية من الإعلانات. إنه أفضل بشكل جذري لأنه يحارب البريد العشوائي ويحميك من تكنولوجيا الإعلانات.
Magai
magai.co
المساعد الفائق المدعوم من ChatGPT. قم بتحويل الطريقة التي تنشئ بها المحتوى وتنقحه باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الثورية من Magai وواجهة الدردشة البديهية المدعومة بواسطة ChatGPT + GPT-4.
Team-GPT
team-gpt.com
دردشة GPT بديهية لشركتك بأكملها يضمن Team-GPT اعتماد ChatGPT للفرق التي يتراوح عدد أفرادها بين 2 و2000 شخص. قم بتنظيم المعرفة والتعاون وإتقان الذكاء الاصطناعي في مساحة عمل مشتركة واحدة.
AfforAI
afforai.com
عقلك الثاني لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية. Afforai عبارة عن روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بالبحث عن المعلومات وتلخيصها وترجمتها من مصادر متعددة لإنتاج بحث جدير بالثقة. قم بتغذية مستندات البحث المطولة بأكوام من متطلبات الامتثال الجافة واستخرج النتائج الرئيسية التي تحتاج إليها.
Relevance AI
relevanceai.com
بناء ونشر الأتمتة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. انتقل بـ GPT إلى المستوى التالي وقم بأتمتة المزيد من سير العمل الداخلي باستخدام السلاسل والوكلاء. نشر مُدار بالكامل، ورمز منخفض وسهل للمطورين.
Cognosys
cognosys.ai
إحداث ثورة في مجال الذكاء الاصطناعي. نقدم لكم Cognosys، وكيل الذكاء الاصطناعي القوي المعتمد على الويب والمصمم لإحداث ثورة في الإنتاجية وتبسيط المهام المعقدة. ارفع مستوى حياتك اليومية باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا المتوفرة.
ODIN
getodin.ai
Get Odin AI هي الأداة المثالية المصممة لزيادة الإنتاجية وإطلاق العنان لإمكانياتك للمحترفين والمؤسسات.
Build Chatbot
buildchatbot.ai
https://buildchatbot.ai/login/
Twig
twig.so
يقوم Twig AI بقراءة وتحليل وكتابة الردود على استفسارات العملاء من مستندات المساعدة ومصادر البيانات الخاصة وتذاكر الدعم السابقة
DeftGPT
deftgpt.com
مع DeftGPT يمكنك: * تبسيط كتابة المحتوى الخاص بك: يتيح لك DeftGPT طرح الأسئلة والحصول على إجابات فورية وإجراء محادثات تفاعلية مع الذكاء الاصطناعي. سيكون لديك إمكانية الوصول الفوري إلى GPT-4، وgpt-3.5-turbo، وClaude من Anthropic، ومجموعة متنوعة من الروبوتات الأخرى. * إدارة الفريق: يعمل DeftGPT على ...
AlphaSense
alpha-sense.com
استخبارات السوق ومنصة البحث اكتشف الرؤى في ثوانٍ، وليس ساعات تحرك بسرعة السوق من خلال تتبع الشركات والموضوعات والصناعات بسهولة عبر عالم واسع من المحتوى - مفهرسة وقابلة للبحث وكل ذلك في مكان واحد.
Swimm
swimm.io
Swimm هي أداة لإدارة المعرفة الخاصة بالأكواد البرمجية، وهي مصممة لفرق التطوير الملتزمة بالمشاركة الفعالة للمعرفة. مع Swimm، يستطيع كل مطور فهم التعليمات البرمجية بسرعة والمساهمة فيها.
Gleen AI
gleen.ai
قم بإنشاء روبوت دردشة مخصص يعمل بالذكاء الاصطناعي ومدرب على مستنداتك سواء كنت شركة تتطلع إلى تبسيط عمليات خدمة العملاء الخاصة بك أو فردًا يبحث عن مساعدة سريعة وفعالة، يمكن لروبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بنا تقديم الدعم الذي تحتاجه.
1min.AI
1min.ai
يعد تعزيز الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي طريقة جيدة لتحسين عملك وحياتك. ومع ذلك، فإن تبديل أو تعلم أدوات جديدة لحالات استخدام مختلفة ليس أمرًا ممتعًا، كما أنه مكلف أيضًا! 1min.AI هو تطبيق AI الكل في واحد يفتح جميع ميزات الذكاء الاصطناعي. أنت تدفع فقط مقابل ما تستخدمه في 1min.AI، دون الحاجة إلى...
Hebbia
hebbia.ai
مطور واجهات المستخدم للذكاء الاصطناعي العام (AGI). يعد منتج Hebbia's Matrix بمثابة طيار مساعد للعمل المعرفي الذي تستخدمه شركات التمويل والقانون والحكومة وشركات الأدوية. تتعامل Matrix بدقة مع المهام الأكثر تعقيدًا من خلال تقسيمها إلى إجراءات LLM مفهومة. يمكن للمستخدمين التعاون مع Matrix لاستخراج ملاي...
Salebot
salebot.ai
SaleBot عبارة عن أداة إنشاء روبوتات دردشة متعددة الاستخدامات مصممة لتبسيط تفاعلات العملاء عبر منصات المراسلة المختلفة بما في ذلك Vkontakte وTelegram وFacebook وViber وTalk-me وWhatsApp وInstagram. توفر هذه المنصة مجموعة أدوات شاملة للشركات لأتمتة اتصالاتها وإدارة علاقات العملاء وتعزيز مشاركة المستخد...
Ebi.Ai
ebi.ai
استفد من العملاء الأكثر سعادة وزيادة السعة وخفض التكاليف. قم بإنشاء أول مساعد AI عالي الأداء لشركتك وابدأ في إسعاد العملاء في غضون 15 دقيقة - دون الحاجة إلى أي برمجة أو معرفة فنية. حان الوقت لترقية روبوتات الدردشة
ChatGate
chatgate.ai
ChatGate AI عبارة عن منصة شاملة تضم ChatGPT وGemini وClaude، وهي بمثابة الملاح لآلاف منتجات الذكاء الاصطناعي العالمية. * متجر الذكاء الاصطناعي: أكبر نقطة بيع في ChatGate AI هي متجر الذكاء الاصطناعي، حيث يمكنك العثور على الآلاف من أدوات ومنصات الذكاء الاصطناعي التي يمكنك تجربتها، والتي تغطي جميع أنو...