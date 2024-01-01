PermitFlow

PermitFlow

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الموقع الإلكتروني: permitflow.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PermitFlow على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

السماح بالبرامج للمطورين والبنائين والمقاولين وغيرهم. يتولى PermitFlow إعداد التصريح وتقديمه وتتبعه على المستوى الوطني - عبر جميع البلديات التي تقوم بالبناء فيها.

الموقع الإلكتروني: permitflow.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PermitFlow. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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