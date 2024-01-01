Perfecto by Perforce هي منصة اختبار تطبيقات الويب والهواتف المحمولة الأكثر ثقة في الصناعة. أصبحت استراتيجيات الاختبار المرقعة شيئًا من الماضي لأنه مع Perfecto، يستمتع المستخدمون بتجربة اختبار سلسة وشاملة من أي مكان في العالم. استفد من السحابة على مستوى المؤسسات للاختبار على الأجهزة الحقيقية أو الأجهزة الافتراضية أو مزيج من الاثنين معًا — أيهما يناسب احتياجاتك بشكل أفضل. أصبح اكتشاف الأخطاء أسرع من أي وقت مضى ويسمح للمستخدمين باكتشاف الأخطاء وإصلاحها في وقت مبكر جدًا من الدورة. تساعد ميزات إعداد التقارير الذكية القوية من Perfecto على تحديد المشكلات بسرعة من خلال تحليل فشل الاختبار وتصفية النتائج السلبية الكاذبة. أتمتة الاختبار من CI الخاص بك ومزامنة جميع التقارير الخاصة بك في مكان واحد. قم بإصلاح العيوب بسرعة باستخدام أدوات الاختبار الغنية الأكثر شمولاً في الصناعة. تتيح لك المحاكاة الافتراضية للشبكة ومحاكاة المستخدم إمكانية إجراء الاختبار مثل المستخدمين لديك وتقليل فرصة اكتشاف العيوب. قم بتوسيع تغطية الاختبار والتكامل الكامل مع سلسلة الأدوات بأكملها. لم يكن الاختبار المستمر أكثر قابلية للتحقيق من أي وقت مضى بفضل قدرات Perfecto المتقدمة التي لا مثيل لها، بما في ذلك BDD والأتمتة بدون تعليمات برمجية، وعمليات تنفيذ الاختبار المتوازي وإمكانات الانفجار، والتكامل المفتوح مع أدوات DevOps الرائدة وأطر التشغيل الآلي، ولوحات معلومات CI، وخرائط الحرارة، ومجموعة العناصر الغنية، والتعلم الآلي المبني على التعلم الآلي. تحليلات الاختبار. قم بإحداث ثورة في إستراتيجية الاختبار الخاصة بك واكتشف سبب ثقة أكثر من نصف شركات Fortune 500 في Perfecto كشريك اختبار لها. وقت التشغيل بنسبة 99.9% يعني إجراء اختبارات أفضل وتوفير الوقت والمال وتطبيق متميز كنتيجة نهائية. لمزيد من المعلومات أو لبدء نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا، تفضل بزيارة www.perfecto.io.

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