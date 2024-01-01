Perceptif

Perceptif

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الموقع الإلكتروني: perceptif.ai

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Perceptif Insights هي أداة برمجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر رؤى عملية في الوقت الفعلي للشركات. تهدف الأداة إلى مساعدة الشركات على تحقيق التميز التشغيلي من خلال محاكاة تجارب المستخدم وتحسينها وتحديد أولويات التشغيل الآلي. تعمل Perceptif Insights من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المبنية على البيانات لاكتشاف العمليات التجارية الأساسية وتحديد العملاء والعرض والطلب والمشكلات التشغيلية ذات الصلة. توفر المنصة للمستخدمين قوالب جاهزة تتضمن أفضل الممارسات في تحسين العمليات، مما يسمح للشركات بالبدء بسرعة ودمج حلول مخصصة في سير عملها. من خلال الحصول على رؤى قائمة على الحقائق حول العمليات بدقة متناهية، تتيح Perceptif Insights للشركات تحديد الأولويات وإجراء التغييرات التي تؤدي إلى نتائج أعمال أفضل وتحسين رضا العملاء والامتثال. يؤدي اكتشاف العملية التلقائية للأداة إلى إلغاء الحاجة إلى التعيين اليدوي في Visio أو PowerPoint، ويسمح للشركات بالعثور على الفرق بين عملياتها الفعلية وما يعتقدون أنه يحدث، مما قد يؤدي إلى قيمة تجارية كبيرة. تحظى Perceptif Insights بثقة العملاء ومحللي الصناعة والشركاء وتوفر حلولاً صناعية ووظيفية تساعد الشركات على مقارنة منافسيها.

الموقع الإلكتروني: perceptif.ai

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